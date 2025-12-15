父子住山邊破舊貨櫃屋　冬天難忍寒風刺骨

文／ 中國信託慈善基金會 提供

阿嘉住在破舊的貨櫃屋裡，牆面是木片、巧拼勉強拼湊起來的，每到冬天寒風刺骨，夏天特別悶熱。 圖／中信慈善基金會 提供
阿嘉住在破舊的貨櫃屋裡，牆面是木片、巧拼勉強拼湊起來的，每到冬天寒風刺骨，夏天特別悶熱。 圖／中信慈善基金會 提供

一名國中生阿嘉（化名）遲遲未繳學費，學校師長家訪時才發現，原來這孩子與父親住在鐵皮貨櫃屋裡，居住環境簡陋，破損牆面只能用單薄的木板遮擋風雨，冰箱裡也少有鮮食，生活相當刻苦。在台灣，仍有許多弱勢孩子面臨相同的生活困境，「點燃生命之火」呼籲社會大眾獻出愛心，幫助孩子扭轉未來。立即捐款

14歲的阿嘉與爸爸兩人相依為命，家計僅靠爸爸在工地努力打零工賺錢。為了減少開銷，他們住在山邊破舊的貨櫃屋，幾處還漏著水，冬天時寒風吹得刺骨，夏天時，因為日曬一整天，鐵皮牆壁還會燙傷人。屋內僅有一張床和一張桌子，打開冰箱也是空蕩蕩的，父子倆經常煮一鍋熱水，三、四顆火鍋料加進去，如此簡單打發一餐。

學校師長後來鼓勵爸爸讓孩子加入「點燃生命之火」支持的偏鄉學校棒球隊，透過計畫提供的餐食、課輔資源，減輕家裡負擔，且有師長陪伴，幫助阿嘉從棒球運動中找到自信，回到生活正軌。孩子看到爸爸為了省錢幫他買一雙好走的鞋子跟手套，靠著吃成藥、貼藥布舒緩工作造成的傷口與疼痛，阿嘉一度自責想要離開球隊，跟著鄰居去當廚師賺錢，「爸爸這麼累，我想去打工賺錢，幫忙分擔家計…」所幸在師長與計畫持續支持下，孩子才能堅持到現在。

阿嘉是「點燃生命之火」扶助的孩童之一，現在您可以透過捐款，讓更多像他們一樣的弱勢孩子，在課後有志工陪伴、穩定餐食和多元課程學習的機會，邀你一起加入第41屆「點燃生命之火」，用愛守護每個孩子的夢想道路。

更多訊息請上網搜尋「點燃生命之火」或上中國信託慈善基金會官網查詢。

