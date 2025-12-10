快訊

核電再運轉計畫明年3月送核安會 彭啓明：盼核安會將環保納考量

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明說，核電重啟的關鍵還是核廢料處理和核安檢查，這也是核安必須要需要面對的事情。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明說，核電重啟的關鍵還是核廢料處理和核安檢查，這也是核安必須要需要面對的事情。圖／聯合報系資料照片

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年有望重啟核電。環境部長彭啓明表示，希望核安會能擔負更多責任，將相關環境保護的因素納入審查考量。

彭啓明今出席化學署「2025年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」活動受訪表示，核二、三廠再運轉計畫預計明年3月會送核安會審查，然而核電重啟依環評法規定確實無需環評，但希望核安會能擔負更多責任，環境部也會從環境角度上，督促核安會將相關環境保護的因素納入審查。

彭啓明說，核電重啟的關鍵還是核廢料處理和核安檢查，這也是核安必須要需要面對的事情。

據經濟部先前評估，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過2年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

