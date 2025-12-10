AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

美國在台協會（AIT）透過臉書提醒，要申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

美國總統川普總統9月發布「限制特定非移民勞工入境」的公告，並對H-1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬美元的費用。11月底，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）在華府伏擊兩名國民兵，造成一死一傷的慘劇後，當局宣布立即暫停來自19個「關注國家」（nation of concern）的綠卡、美國公民身分和其他移民申請。

美國國務院3日發布新命令，宣布自12月15日起審查所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證的線上資料；學生和交流訪客已接受類似審查，如今審查範圍將擴大至H-1B和H-4申請者。