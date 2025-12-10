印度11人獲台灣獎助金 深入觀察與研究台灣

台灣獎助金獲印度各界高度關注，成為深化研究、提高台灣能見度的重要平台，今年受獎候選人當中有11人來自印度。駐印度代表陳牧民表示，希望印度的專家學者獲台灣獎助金到台灣後，能深入觀察、研究台灣，回印度後能把台灣的現況介紹給全印度。

2026年度外交部「台灣獎助金」受獎候選人名單公布，候選人取得台灣的大學校院或學術機構駐點研究同意函後，即可正式成為台灣獎助金受獎學人，之後將陸續到台灣進行3到12個月的研究。

這次共計有560人申請台灣獎助金，經過評選，有來自44個國家的130人成為受獎候選人，其中有11人來自印度。

駐印度代表陳牧民提到，雖然這幾年有越來越多的印度學生到台灣去讀書，但是印度的學術界、智庫及新聞界，對台灣的了解其實還不多，「我們想透過台灣獎助金這個機會，讓印度的這些學者、專家能夠到台灣去，深入地觀察台灣、研究台灣，然後能夠回到印度向全印度介绍台灣的現況。」

2024年獲台灣獎助金，前往台灣研究的古普塔（Rishi Gupta）獲駐印度代表處邀請，分享他到台灣研究的經驗，他跟眾人分享，自己非常享受瞭解台灣的過程，與台灣學術界的交流也讓他收穫良多，在台灣期間，無論生活、學術上，都是一次非常棒的體驗。

這次獲得台灣獎助金的印度智庫「馬諾哈．巴里卡國防研究分析學會」（MPIDSA）分析師巴納吉（Mayuri Banerjee）告訴中央社記者，她的研究計畫聚焦在台灣如何參與印太地區事務上，雖然目前已有大量關於台灣與印太地區的研究，但她在閱讀文獻後，感覺那些研究大多是從大國的視角出發，以世界強權的角度來解讀台灣參與區域事務的情況。

巴納吉說：「我希望透過在台灣從事研究的時間，了解台灣作為一個獨立個體，該如何參與區域事務，以及該如何塑造自己在區域上的形象。」

德里大學政治學系助理教授庫瑪（Sumit Kumar）接受中央社記者訪問時表示，他研究的方向是印度及台灣關係，目前正在研究台灣在印太地區的地位，他希望到台灣後，能研究台灣在印太地區的地位，及台灣對全世界的重要性，並探討台灣的和平、獨立性及對世界其他地區的重要性。

外交部於2010年成立台灣獎助金，目的是鼓勵全球對台灣、兩岸關係、亞太區域、漢學研究等領域有興趣的專家學者到台灣各大學校院或學術機構進行研究、促進學術交流。

另外，為了配合「APEC獎學金倡議」（APECScholarship Initiative），台灣獎助金每年會撥12個名額給APEC所屬開發中會員體的相關學者專家到台灣進行駐點研究計畫，截至2026年，台灣獎助金已共錄取超過93國的逾1600人。