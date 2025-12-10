快訊

仙塔律師為什麼認罪？律師同業分析3關鍵：應非良心發現、停損操作罷了

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

印度11人獲台灣獎助金 深入觀察與研究台灣

中央社／ 新德里9日專電

台灣獎助金獲印度各界高度關注，成為深化研究、提高台灣能見度的重要平台，今年受獎候選人當中有11人來自印度。駐印度代表陳牧民表示，希望印度的專家學者獲台灣獎助金到台灣後，能深入觀察、研究台灣，回印度後能把台灣的現況介紹給全印度。

2026年度外交部「台灣獎助金」受獎候選人名單公布，候選人取得台灣的大學校院或學術機構駐點研究同意函後，即可正式成為台灣獎助金受獎學人，之後將陸續到台灣進行3到12個月的研究。

這次共計有560人申請台灣獎助金，經過評選，有來自44個國家的130人成為受獎候選人，其中有11人來自印度。

駐印度代表陳牧民提到，雖然這幾年有越來越多的印度學生到台灣去讀書，但是印度的學術界、智庫及新聞界，對台灣的了解其實還不多，「我們想透過台灣獎助金這個機會，讓印度的這些學者、專家能夠到台灣去，深入地觀察台灣、研究台灣，然後能夠回到印度向全印度介绍台灣的現況。」

2024年獲台灣獎助金，前往台灣研究的古普塔（Rishi Gupta）獲駐印度代表處邀請，分享他到台灣研究的經驗，他跟眾人分享，自己非常享受瞭解台灣的過程，與台灣學術界的交流也讓他收穫良多，在台灣期間，無論生活、學術上，都是一次非常棒的體驗。

這次獲得台灣獎助金的印度智庫「馬諾哈．巴里卡國防研究分析學會」（MPIDSA）分析師巴納吉（Mayuri Banerjee）告訴中央社記者，她的研究計畫聚焦在台灣如何參與印太地區事務上，雖然目前已有大量關於台灣與印太地區的研究，但她在閱讀文獻後，感覺那些研究大多是從大國的視角出發，以世界強權的角度來解讀台灣參與區域事務的情況。

巴納吉說：「我希望透過在台灣從事研究的時間，了解台灣作為一個獨立個體，該如何參與區域事務，以及該如何塑造自己在區域上的形象。」

德里大學政治學系助理教授庫瑪（Sumit Kumar）接受中央社記者訪問時表示，他研究的方向是印度及台灣關係，目前正在研究台灣在印太地區的地位，他希望到台灣後，能研究台灣在印太地區的地位，及台灣對全世界的重要性，並探討台灣的和平、獨立性及對世界其他地區的重要性。

外交部於2010年成立台灣獎助金，目的是鼓勵全球對台灣、兩岸關係、亞太區域、漢學研究等領域有興趣的專家學者到台灣各大學校院或學術機構進行研究、促進學術交流。

另外，為了配合「APEC獎學金倡議」（APECScholarship Initiative），台灣獎助金每年會撥12個名額給APEC所屬開發中會員體的相關學者專家到台灣進行駐點研究計畫，截至2026年，台灣獎助金已共錄取超過93國的逾1600人。

印度 印太 外交部

延伸閱讀

小磨坊爆印度香芹粉摻蘇丹色素 知名甜點LADURÉE石蠟紙溶出試驗超標

關稅帝君又發威！川普令墨國「放水」否則加徵5%關稅 另盯上這兩商品

印度航空龍頭 砍航班惹議 專家擔心「大到不能倒」風險

三銀行新南向授信 大爆發

相關新聞

歷史上的今天／1962年 石門水庫第二移民新村慶祝成立

1962年12月10日，位於大溪鎮中莊的石門水庫第二移民新村舉行慶成大會，總統夫人蔣宋美齡蒞臨為天主教堂剪綵。這座天主教堂矗立於該村的中央，前面是中興公園，後面及左右兩邊均為兩排整齊的移民住宅，並附設幼稚園。當初地方政府勸導居民遷移時，他們曾提出必須建築一座教堂為條件，因此主辦單位乃允諾他們的要求，遂於新村中央建築一座教堂。

台泥園區＋鐵博雙核效應引爆信義新軸線，國美榕遇逆勢熱賣、連月成績亮眼

過去十年，台北市發展焦點集中於信義計畫區。然而，隨著台泥低碳智慧辦公園區、大巨蛋商城、國家鐵道博物館、京華廣場等多項重量級開發同步啟動，一條橫跨「北信義」至「南松山」的城市新軸帶正快速崛起。這條「黃金

立院三讀長照扣除額增至18萬元 家總揭重度失能者家庭仍顯不足

我國在今年進入超高齡社會，為了減緩家庭長期照顧壓力，立法院會今天三讀通過「所得稅法」修正案，明定長照扣除額由現行12萬元...

監院：保障身障者搭機權益法規不足 政院應督促改善

監察院今天說，長期以來，因台灣空運無障礙法規規範性、強制性與全面性不足，難以保障身障旅客公平合理的搭機權益，因此促請行政...

F-16飛行員昏迷急墜14000呎 僚機多次呼叫驚險救回

．空軍證實，一架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。空軍表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，以維護飛行安全。

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

外交部長林佳龍8日於外交部接見由「台灣國際職業婦女協會」（BPW Taiwan）總會長潘慧如率領的協會姊妹。林佳龍表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。