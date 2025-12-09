立院三讀長照扣除額增至18萬元 家總揭重度失能者家庭仍顯不足

我國在今年進入超高齡社會，為了減緩家庭長期照顧壓力，立法院會今天三讀通過「所得稅法」修正案，明定長照扣除額由現行12萬元提高至18萬元，條文回溯至今年1月1日開始實施，亦即在明年5月報稅季就能適用。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，對於提高扣除額可以減輕使用長照家庭的負擔都是好事，但應更關注重度失能者的需求。

陳景寧說，雖然立院修法針對扣除額部分，從12萬增加至18萬元，但對重度失能家庭來說，可能還是不夠。家總曾於2023年調查，長照家庭平均每月照顧花費為2萬1923元花費，每年約達26.3萬元，但這是二至八級失能者的平均數，若重度失能家庭，每月約多3至5萬元支出，每年約50萬元。

陳景寧舉例，以重度失能者所使用的住宿型機構、醫療耗材等，一個月花費約4、5萬元，一年約60萬元，目前政府補助每月一萬元，家庭成員還需自費近50萬元，即使現在扣除額增至18萬元，經費上仍是不足；因此，若未來於稅法修正應加以分級，給予重度失能家庭更多的補助，以補上缺口，包括醫療費用、營養品、耗材等都可以加以扣除，才能真正照顧重度失能者。

況且，許多重度失能者家庭經濟狀況往往不佳，可能是中低收入戶，不會面臨繳稅的問題，因此，稅賦設計已是第二層級的思考，但對重度失能者家庭可能已沒有意義。最關鍵的是，提高重度失能者家庭的第一層次長照相關補助更顯重要。