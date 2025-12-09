全民安全指引基隆慶安宮首開講 內政部：結合在地宮廟強化社會韌性

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部9日於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會，由部長劉世芳、消防署長蕭煥章及立法委員王正旭主講。圖／內政部
內政部9日於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會，由部長劉世芳、消防署長蕭煥章及立法委員王正旭主講。圖／內政部

為推動全民防災觀念，內政部9日於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會，由部長劉世芳、消防署長蕭煥章及立法委員王正旭主講。劉世芳表示，宮廟向來是社區居民重要的聚會場域，具有深厚的在地連結，是民眾信賴與信仰的神聖所在，政府希望透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災與全民安全的觀念，同時也鼓勵全台宮廟共同推動防災士培訓，協助政府全面強化民防意識與社會韌性。

劉世芳指出，《臺灣全民安全指引》的宣講內容，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害的應處方式，12月起陸續先在非直轄市的16個在地宮廟合作舉辦宣講會，讓在地鄉親掌握正確的避難與應變方式。

劉世芳說明，《臺灣全民安全指引》提供重要的防災概念，遇到地震、海嘯發生時，第一時間要冷靜應對，民眾平時就要準備緊急避難包與家庭物資清單，包含緊急飲用水、巧克力、乾糧、醫療清潔品、必需藥品、個人證件等。劉世芳進一步指出，遇到大災難時，不要聽信假訊息，民眾可聆聽警察廣播電臺來獲取真實訊息。

內政部強調，臺灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，政府強化全民應變能力刻不容緩，希望透過宮廟的重要社區平台，運用其宗教的號召力與公信力，將防災避難知識普及到全臺各個角落，整合民眾、社區與企業防災力量，公私協力，推動「人人是防災士」的願景，讓社會具備更完善的自救及互救能力，建構更堅韌、安全的臺灣。

劉世芳 內政部 基隆

