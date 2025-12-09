林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

外交部長林佳龍8日於外交部接見由「台灣國際職業婦女協會」（BPW Taiwan）總會長潘慧如率領的協會姊妹。林佳龍表示，「台灣的力量，可以很『堅韌』，也可以很『溫柔』」，感謝BPW Taiwan用圓融、智慧與行動，守住國家的尊嚴，讓世界看見台灣的溫柔與堅韌。他強調，外交部將持續協助NGO團體，促進INGO們交流彼此經驗，讓政府與民間社團齊心捍衛台灣的名字與國家尊嚴。

林佳龍表示，「台灣國際職業婦女協會」的姐妹們身穿整齊一致的花色制服，一走進會客室，整個空間都鮮明亮麗了起來。林佳龍透露，潘總會長先是感謝外交部長期的協助，後續便迫不及待跟他分享，今年8月赴馬來西亞出席亞太區域會議時，如何在打壓中化險為夷的故事。

潘慧如說，出發前她雖已透過BPW世界總會（International Federation of Business and Professional Women）確認，大會資料上的正式會籍為「台灣」；但一抵達會場，主辦單位卻提出「協商」，希望在進場儀式時，將「台灣」改成「中國台灣」或「台北」。當下她冷靜且堅定地重申立場，但會場上已經印好的手冊，在介紹演講者的內頁，仍把前立法委員尤美女等人的國籍標註為「台北」。對此，團員們轉念一想：「既然錯了，就應該『更正』」，於是立刻趕製、印刷有正確名稱的「勘誤內頁」，再一份一份塞回每一本大會手冊中。

林佳龍轉述，BPW亞太區召集人簡赫琳在外交部回憶起那一晚時苦笑說「我們搞到凌晨三、四點，真的超級累！」但為了不讓與會者拿到錯誤資料，大家團結一心，就是為了把「台灣」正正當當地放回它應該在的位置。林佳龍說，這就是她們的「柔性抗議」，也是屬於台灣的溫柔反擊。

林佳龍說，事後主辦單位特別派代表向潘總會長表達歉意，雖然對談不多，但那一刻彷彿彼此都在向對方說：「你辛苦了。」潘總會長感受到對方同樣承受來自中國巨大的政治壓力，在某種程度上來說，彼此都是受害者，能理解對方的處境。對此，林佳龍讚嘆「溫柔，最有力量。」他並感謝BPW Taiwan用圓融、智慧與行動，守住國家的尊嚴，讓世界看見台灣的溫柔與堅韌。

林佳龍表示，面對中國在國際非政府組織（INGO）中日益加劇的打壓力道，這個案例也帶給台灣更多向不合理的政治壓力說「不」的勇氣。他也強調，未來外交部會持續協助NGO團體，讓台灣站上國際舞台，並善用各項研習機會，促進INGO們交流彼此經驗，讓政府與民間社團齊心捍衛台灣的名字與國家尊嚴。