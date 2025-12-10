駐美官員：全球安全無缺口 台灣應加入國際刑警組織

中央社／ 紐約8日專電

芝加哥辦事處長類延峰在伊利諾州「新聞公報」發表專文指出，台灣因中國壓力無法參與國際刑警組織及使用資料庫，對全球安全構成潛在缺口，呼籲美國各界支持台灣加入國際刑警組織。

駐芝加哥辦事處長類延峰6日在「新聞公報」（TheNews Gazette）發表「讓台灣加入國際刑警組織」文章指出，全球安全網絡不能有脆弱環節，台灣有經驗、能力及意願為全球安全作出貢獻，呼籲美國中西部領袖與民眾支持台灣有意義參與國際刑警組織（INTERPOL）。

類延峰寫道，台灣今年首次獲邀參與在芝加哥舉行的全美亞裔和平警官協會（National Asian PeaceOfficers' Association）年會，並持續推動台灣警政單位與芝加哥警局交流，有助強化台美執法合作，然而全球執法合作上，台灣因中國政治壓力而無法參與國際刑警組織及使用組織資料庫，對全球安全網絡構成潛在缺口。

他強調，台灣在維護治安與民眾配合度方面表現優異，獲評為全球最安全的國家之一，台灣也具備打擊毒品走私、網路犯罪、人口販運及兒童剝削的豐富經驗，有能力與意願為全球安全做出貢獻。

文章呼籲，台灣與伊利諾州及美國各界攜手合作，支持台灣有意義參與國際刑警組織，方能彌補潛在安全漏洞，共同打造更安全的世界。

