駐美官員：全球安全無缺口 台灣應加入國際刑警組織
駐芝加哥辦事處長類延峰在伊利諾州「新聞公報」發表專文指出，台灣因中國壓力無法參與國際刑警組織及使用資料庫，對全球安全構成潛在缺口，呼籲美國各界支持台灣加入國際刑警組織。
駐芝加哥辦事處長類延峰6日在「新聞公報」（TheNews Gazette）發表「讓台灣加入國際刑警組織」文章指出，全球安全網絡不能有脆弱環節，台灣有經驗、能力及意願為全球安全作出貢獻，呼籲美國中西部領袖與民眾支持台灣有意義參與國際刑警組織（INTERPOL）。
類延峰寫道，台灣今年首次獲邀參與在芝加哥舉行的全美亞裔和平警官協會（National Asian PeaceOfficers' Association）年會，並持續推動台灣警政單位與芝加哥警局交流，有助強化台美執法合作，然而全球執法合作上，台灣因中國政治壓力而無法參與國際刑警組織及使用組織資料庫，對全球安全網絡構成潛在缺口。
他強調，台灣在維護治安與民眾配合度方面表現優異，獲評為全球最安全的國家之一，台灣也具備打擊毒品走私、網路犯罪、人口販運及兒童剝削的豐富經驗，有能力與意願為全球安全做出貢獻。
文章呼籲，台灣與伊利諾州及美國各界攜手合作，支持台灣有意義參與國際刑警組織，方能彌補潛在安全漏洞，共同打造更安全的世界。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言