駐以代表會僑胞：台以雙邊情誼持續升溫

中央社／ 台北9日電
駐以色列代表處5日舉辦旅居以色列台灣僑胞餐會，駐以代表李雅萍與僑胞合影。（駐以色列代表處提供）中央社
以色列代表處近日舉辦僑界聯誼餐會，並提供領務諮詢服務，約120位僑胞及留學生出席。駐以代表李雅萍說，今年有72位以色列跨黨派國會議員連署支持台灣國際參與，展現史無前例的挺台力道，台以雙邊情誼持續升溫。

駐以代表處5日舉辦這場餐會。李雅萍致詞時說，以哈戰爭隨著以國人質獲釋接近尾聲，近來情勢趨緩，很高興和旅居以國僑胞歡聚一堂。

她表示，台灣與以色列關係持續升溫，近期在經濟方面簽署2項有關智慧財產權的重要合作文件，對保障台以兩國智慧科研成果具實質助益。

李雅萍感謝僑胞在6月的以色列與伊朗戰爭期間，對代表處服務僑胞及撤僑工作的配合與支持。僑胞是台灣國力延伸與軟實力的橋梁，欣見旅以僑胞在各自工作崗位兢兢業業，展現對以色列支持，增進雙邊關係。

她指出，在中國威脅進逼壓力下，台灣展現強大韌性，國際挺台力道再次見到新高，例如在國際友人支持下，副總統蕭美琴及外交部長林佳龍完成歷史性出訪歐洲行程，在歐洲議會發表重要演說，以及七大工業國集團（G7）領袖峰會對台海和平表示支持，國人要更有信心，跟隨政府，走得更遠。

代表處指出，旅居以色列的台僑及留學生表示，感謝政府對保僑、護僑工作不遺餘力，尤其6月在以色列與伊朗戰爭期間，代表處提供的關懷慰問及撤僑服務，讓他們感到十分溫暖。

