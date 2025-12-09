「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里雙主場!法國團隊打造煙火設計 蕭煌奇、動力火車熱力登場 韓星HWASA、日星樋口愛壓軸開唱

「閃耀新北1314跨河煙火」今年打造淡水、八里雙主場、雙舞台，匯聚國內外超強卡司，自12月31日16時30分起熱力開唱。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典！位於淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場舞台，自16時30分起熱力開唱，匯聚國內外超強卡司，韓國人氣天后MAMAMOO成員HWASA、日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出，勢必掀起全場高潮。煙火部分則由法國知名團隊「Groupe F」操刀設計，打造橋河共演的壯闊煙火大秀，施放時長13分14秒，總發數再創歷年新高，為2026年揭開璀璨序幕。

侯友宜市長表示，跨河煙火今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計。 圖／新北市政府文化局 提供

「閃耀新北1314跨河煙火」今年以淡江大橋為連結，打造全台唯一雙主場跨河演出。淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷Terry、林姮均聯手主持，卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，而壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA更是今年焦點，帶來最強韓流氣勢。

閃耀新北1314跨河煙火位於淡水漁人碼頭的「星光舞台」，由韓國MAMAMOO成員HWASA壓軸演唱。 圖／新北市政府文化局 提供

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持。演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry，並邀請創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸，嗨翻整晚。

閃耀新北1314跨河煙火位於八里左岸的「星月舞台」，由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸。 圖／新北市政府文化局 提供

昨（8）日舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」記者會現場，蕭煌奇、U:NUS成員吳昱廷、高胥崴驚喜登場，分享跨年演出準備及對新北觀眾的期待。蕭煌奇表示：「身為土生土長的新北人，能在新北與大家共度2025年的最後一天，與大家搭上年度末班車，應該是非常美好的回憶」。蕭煌奇也將和李炳輝一起演出，邀請大家共同見證「輝煌旅行社」開張，高唱「流浪到淡水」。U:NUS接著分享：「八里舞台氣氛很Chill，期待和粉絲近距離互動」。八里舞台的三位主持人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵三度搭檔主持新北跨年，更是默契滿滿，黃鐙輝笑稱：「我們三人已經是跨年老戰友，越主持越有默契！」。

侯友宜市長表示，新北市辦理跨河煙火已邁入第5年，每年市府團隊都絞盡腦汁，團隊年年突破。今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，共設置6個燃放點，打造更壯闊的視覺場域，搭配電腦燈光束強化橋上視覺動態，展現橋河共演的壯闊景象，將於12月31日20時26分準時引燃迎新年。

煙火團隊「Groupe F」創作足跡遍及法國國慶、杜拜哈里發塔跨年、雪梨港灣大橋新年、雅典與里約奧運、巴黎奧運開閉幕等全球指標盛會。團隊代表里昂（Léon）在記者會上分享創作理念，並介紹三幕篇章的演出內容：序幕〈河光初啟〉以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；第二幕〈星夜共舞〉煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融。第三幕〈乘風飛揚熾熱願望〉煙火達到高潮，象徵新北迎向未來的願景。其中精心策劃訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，歡迎民眾前來親眼感受震撼。

閃耀新北1314跨河煙火模擬圖-五彩落葉。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府表示，今年活動區域橫跨淡水、八里兩岸，淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸(新北市永續環境教育中心前廣場)，規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題活動，民眾白天可漫遊古蹟市集、夜晚欣賞煙火演出，吃喝玩樂一次滿足。活動場域周邊亦有福容大飯店淡水漁人碼頭店、將捷金鬱金香酒店、八里福朋喜來登酒店等旅宿據點，提供住宿及觀賞煙火的便捷選擇。更多「閃耀新北1314跨河煙火」相關訊息，可上活動官網(https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026)查詢。