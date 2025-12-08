把握今年最後一波申請 泰山首座社宅完工招租

泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」。 (圖／新北住都中心 提供)

新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出7 處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅(B區)」，合計508戶，以及新店央北/新莊新豐/五股成州/板橋府中/板橋民權等5處社宅遞補名單申請，提供套房、一房、二房及三房多種房型，滿足家庭多元居住需求。

泰山中山青年社宅鄰近新莊丹鳳生活圈，附近有學校、公園、賣場及公車站等，生活機能豐富。位於捷運中和新蘆線丹鳳站及機場捷運線泰山貴和站之間，交通往來雙北市之間十分便利。

三峽國光二期青年社宅(B區)位於北大國小及龍埔公園的東西兩側，共2棟建物，鄰近三峽老街、台北大學商圈，採買便利、餐飲機能完整。多線公車可銜接捷運永寧站，115年三鶯線通車後交通更臻便利。

新北住都中心副執行長林士森表示，新北市持續以多元方式取得社會住宅房源，並以「只租不售」為政策方向，提供市民穩定且可負擔的居住選擇，期盼協助更多市民安心居住，並提升城市整體居住品質。

新措施照顧育兒家庭、原民長者

面對低生育率與居住負擔上升，新北市推出「育有子女一般戶加籤措施」，未成年子女1名加1支籤、2名加2支籤、3名以上加3支籤，除搭配既有優先戶10%的育兒家庭保障戶數，更加倍育兒家庭的中籤率、減輕租屋與育兒壓力。同時，市府也更加照顧原住民族長者，此次招租將原住民55歲長者納入評點加分，使制度與原民福利措施接軌，提供更完善的居住支持。

新北住都中心補充，社宅申請條件為：年滿18歲(含)以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過 5萬9,150元，符合以上資格者即可申請。

此次受理收件期間為114年12月23日起至115年1月22日止，申請人可選擇現場送件或線上申請，歡迎有租屋需求的民眾把握機會備妥資料送件申請。

更多詳細資訊歡迎至新北住都中心官網查閱及下載申請文件，或洽詢服務專線（02)2957-1999分機136將有專人說明與協助。