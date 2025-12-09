全台唯一！2025台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》療癒登場

▲「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場，邀請民眾來台中與《角落小夥伴》共度耶誕佳節。 圖／台中市政府 提供

「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場！今年活動主燈特別邀請全球知名療癒系角色IP《角落小夥伴》擔綱主角，於舊台中火車站前廣場設置高達18公尺之全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，不僅是歷年最高紀錄，更以「千層奶油蛋糕」為靈感，打造出「全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹」，呼應「台中珍甜」主題。另外，角落小夥伴裡的五大超人氣角色：「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝？」，也將化身巨型立體氣膜，齊聚耶誕樹旁與站前廣場，陪伴民眾共度溫馨佳節。

▲今年耶誕嘉年華的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，聚集了角落小夥伴人氣角色，陪伴大家一起點亮冬季。 圖／台中市政府 提供

今年在柳川展區，角落小夥伴裡的五位超人氣角色齊聚在柳川水舞台，與蜥蜴的母親共同化身超大型立體氣偶「蜥望舞伴」，搭配歡樂療癒的水舞燈光秀，點亮河畔夜色；還有「來企泡湯」主題燈飾，可見企鵝？坐在湯桶上，周圍煙霧繚繞，彷彿置身谷關溫泉；「白熊好品」則呈現白熊在冰塊上享受著好喝的茶；美食界人氣王炸豬排與炸蝦尾則在民權路「炸物食堂」驚喜亮相，增添逛燈樂趣。在綠川展區設置「幸福快遞」及「耶誕之森」燈區，設有巨型耶誕老公公氣膜，搭配麋鹿燈飾，營造歡樂的耶誕節慶氛圍。涵洞則延伸出甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片的「雪花光廊」，引領人們迎向耶誕佳節。

▲柳川親水公園「蜥望舞伴」燈區也有角落小夥伴驚喜現身。 圖／台中市政府 提供

新聞局表示，今年在舊火車站前廣場設立「耶誕市集」，邀請120組文創、手作、甜點等青創攤位輪番出攤外，更結合活動與公益，首度推出「視障按摩」攤位，讓民眾在賞燈同時，可以品嚐到各式甜點與發現特色文青小物，並能享受免費專業的按摩服務。另外，活動期間每週五至週日晚間，更安排了一系列藝文表演，包含奇幻泡泡秀、魔術秀、歡樂小丑互動雜耍與高難度的扯鈴特技等多樣化節目，讓市民朋友沉浸在熱鬧繽紛的耶誕歡樂氛圍中。

▲柳川沿岸聚集角落小夥伴人氣角色陪伴大家度過歡樂的耶誕假期。 圖／台中市政府 提供

新聞局補充，為了讓市民朋友更輕鬆抵達這場「珍甜」盛會，展區鄰近優化公車專用道，建議搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，在「台中火車站」或「台灣大道中華路口」下車即可輕鬆抵達。邀請所有市民朋友與遊客，一同沉浸在燈光、音樂和甜點氛圍中，享受這場最溫馨、最「珍甜」的台中耶誕嘉年華！更多活動詳情，請持續鎖定台中市府官方粉絲專頁「漾台中」( https://www.facebook.com/GLAT.Taichung/)。

