全台唯一！2025台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》療癒登場

文／ 台中市政府 提供

▲「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場，邀請民眾來台中與《角落小夥伴》共度耶誕佳節。 圖／台中市政府 提供
▲「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場，邀請民眾來台中與《角落小夥伴》共度耶誕佳節。 圖／台中市政府 提供

「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場！今年活動主燈特別邀請全球知名療癒系角色IP《角落小夥伴》擔綱主角，於舊台中火車站前廣場設置高達18公尺之全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，不僅是歷年最高紀錄，更以「千層奶油蛋糕」為靈感，打造出「全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹」，呼應「台中珍甜」主題。另外，角落小夥伴裡的五大超人氣角色：「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝？」，也將化身巨型立體氣膜，齊聚耶誕樹旁與站前廣場，陪伴民眾共度溫馨佳節。

▲今年耶誕嘉年華的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，聚集了角落小夥伴人氣角色，陪伴大家一起點亮冬季。 圖／台中市政府 提供
▲今年耶誕嘉年華的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，聚集了角落小夥伴人氣角色，陪伴大家一起點亮冬季。 圖／台中市政府 提供

今年在柳川展區，角落小夥伴裡的五位超人氣角色齊聚在柳川水舞台，與蜥蜴的母親共同化身超大型立體氣偶「蜥望舞伴」，搭配歡樂療癒的水舞燈光秀，點亮河畔夜色；還有「來企泡湯」主題燈飾，可見企鵝？坐在湯桶上，周圍煙霧繚繞，彷彿置身谷關溫泉；「白熊好品」則呈現白熊在冰塊上享受著好喝的茶；美食界人氣王炸豬排與炸蝦尾則在民權路「炸物食堂」驚喜亮相，增添逛燈樂趣。在綠川展區設置「幸福快遞」及「耶誕之森」燈區，設有巨型耶誕老公公氣膜，搭配麋鹿燈飾，營造歡樂的耶誕節慶氛圍。涵洞則延伸出甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片的「雪花光廊」，引領人們迎向耶誕佳節。

▲柳川親水公園「蜥望舞伴」燈區也有角落小夥伴驚喜現身。 圖／台中市政府 提供
▲柳川親水公園「蜥望舞伴」燈區也有角落小夥伴驚喜現身。 圖／台中市政府 提供

新聞局表示，今年在舊火車站前廣場設立「耶誕市集」，邀請120組文創、手作、甜點等青創攤位輪番出攤外，更結合活動與公益，首度推出「視障按摩」攤位，讓民眾在賞燈同時，可以品嚐到各式甜點與發現特色文青小物，並能享受免費專業的按摩服務。另外，活動期間每週五至週日晚間，更安排了一系列藝文表演，包含奇幻泡泡秀、魔術秀、歡樂小丑互動雜耍與高難度的扯鈴特技等多樣化節目，讓市民朋友沉浸在熱鬧繽紛的耶誕歡樂氛圍中。

▲柳川沿岸聚集角落小夥伴人氣角色陪伴大家度過歡樂的耶誕假期。 圖／台中市政府 提供
▲柳川沿岸聚集角落小夥伴人氣角色陪伴大家度過歡樂的耶誕假期。 圖／台中市政府 提供

新聞局補充，為了讓市民朋友更輕鬆抵達這場「珍甜」盛會，展區鄰近優化公車專用道，建議搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，在「台中火車站」或「台灣大道中華路口」下車即可輕鬆抵達。邀請所有市民朋友與遊客，一同沉浸在燈光、音樂和甜點氛圍中，享受這場最溫馨、最「珍甜」的台中耶誕嘉年華！更多活動詳情，請持續鎖定台中市府官方粉絲專頁「漾台中」( https://www.facebook.com/GLAT.Taichung/)。

(台中市政府新聞局廣告)

相關新聞

歷史上的今天／1965年美F-5A自由鬥士戰鬥機撥交台灣

1965年12月9日，性能優越的自由鬥士F-5A超音速噴射戰鬥機一批，由美國撥交中華民國空軍使用，使中華民國空軍的戰力更為增強，隆重的交接儀式，在台灣南部某空軍基地舉行。美軍顧問團團長江森代表美國政府，以F-5A機模型一座交給我時任空軍總司令徐煥昇，江森及徐煥昇先後作簡短致詞後，交接典禮即告完成。

全台唯一！2025台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》療癒登場

「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場！今年活動主燈特別邀請全球知名療癒系角色IP《角落小夥伴》擔綱主角，於舊台中火車站前廣場設置高達18公尺之全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，不僅是歷

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里雙主場!法國團隊打造煙火設計 蕭煌奇、動力火車熱力登場 韓星HWASA、日星樋口愛壓軸開唱

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典！位於淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場

陸貿易順差破1兆美元史上第一 川普關稅大棒擋不了

金融時報報導，中國大陸海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。專家分析，這顯示中國在美中貿易戰和關稅壓力下，仍憑藉第三國轉運、對歐洲與東南亞市場出貨增長，以及人民幣走弱帶來的價格優勢而維持強勁出口。

把握今年最後一波申請 泰山首座社宅完工招租

新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出7 處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅(B區)」，合計508戶，以及新店央北/新莊新豐/五股

網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

「鏡週刊」報導，近日有民眾指控，粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍非法仲介到上海跨境醫美，但術後發生問題，鬧出多起糾紛，受害者求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。