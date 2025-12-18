LITZMO ER-01 胖胎電輔車推薦：City Boy日系都會X智慧科技座駕

在城市的節奏裡，風格與速度同樣重要。LITZMO 正式推出全新電輔車ER-01！以「Every Move is a Snap」為核心，延續品牌一貫「設計結合生活」的理念，將 CITY BOY 那份鬆弛而講究的日系精神，將「胖胎電輔車」的移動美學，化為街頭流動的風格語言。

「LITZMO ER-01 以俐落日系風格融入城市日常，每一次停留都是屬於騎乘者的封面瞬間」。 LITZMO／提供

LITZMO ER-01：融入 CITY BOY 精神的胖胎電輔車，讓潮流與日常從第一眼就有態度

「City Boy」一詞源自日本男士雜誌《POPEYE》，象徵一種對生活質感的追求：不炫耀、不刻意，卻在細節中展現深厚的品味。

LITZMO電輔車將這份精神實體化，讓騎乘者以不疾不徐的節奏，自在穿梭城市，活出獨有的生活步調。每一次出發，都是一場自我詮釋，讓潮流與日常從第一眼就有態度，也因此，ER-01 成為許多懂生活的騎乘者心中的風格首選。

City Boy風格：LITZMO ER-01 日系都會結合潮流時尚，每一步都是街拍焦點！

延續日系潮流基因，LITZMO電輔車ER-01車身線條俐落流暢，細節蘊藏著低調卻不凡的工藝質感，描繪出屬於都會的機能美學。

大尺寸輪胎結合幾何車架設計，讓胖胎車在穩定與時尚間取得完美平衡。就像 CITY BOY 「鬆弛中藏著比例的拿捏」的穿搭哲學。LITZMO ER-01的造型也以自然的線條勾勒城市的輪廓。三款主打配色各具個性，無論是內斂、灑脫，還是細節控，每位騎乘者都能在其中找到專屬座標。從街角轉彎到咖啡館座位，LITZMO ER-01每一次出場，都自帶時尚濾鏡，始終以低調的存在感，成為畫面中最自然的主角，讓騎乘成為一場不經意的街拍。

實力內涵：電池續航、輕量車身、智慧APP，結合電動自行車實用功能

除了外型吸睛，LITZMO ER-01內在更具實力！集結性能、科技與設計三大亮點，完美詮釋胖胎電輔車「內外兼具」的特色，是一台能滿足通勤、休閒需求，傳達風格態度的電輔車。

• 電池續航：搭載 Panasonic 科技電芯可拆卸式電池，LITZMO ER-01充電便利、安全穩定，且提供持久續航力，能夠輕鬆應對城市通勤與短途旅程，確保每段騎行都順暢無憂。

• 輕量車身：LITZMO ER-01更具備業界唯一全碳纖車架、前叉與車把手設計，整車重量僅 27 公斤，成為世界最輕級距的電動自行車之一，帶來更靈活的操控與舒適騎乘體驗。

• 智慧APP：內建智慧 APP 系統，具備防盜提醒、遠端智能上鎖、定位追蹤與騎乘數據紀錄等功能，並搭載專屬迎賓燈，讓科技真正融入生活，也讓每一次啟動都更有儀式感，它不只是代步工具，更是一位懂你的智能夥伴。

「全碳纖車架、前叉與車把手，搭載 Panasonic 可拆式電池，結合 App 遠端上鎖功能，輕量、續航與科技一次到位，打造最實用的都會電輔車。」 LITZMO／提供

封面日常：從通勤到休閒，最實用的胖胎電輔車推薦

對現代人而言，電輔車早已超越交通工具的角色。LITZMO ER-01 以兼具機能與美學的設計，完美融入各種城市場景。

對通勤族，它是高效又省力的日常夥伴，讓上班路也能優雅從容；對潮流人士，它是街拍造型的亮點，每一次出場都是風格宣言；而對熱愛慢生活的文青而言，它是穿梭展覽、咖啡館與與夜色街巷的理想旅伴。不論你的城市節奏為何，ER-01 從日常出發，讓每次移動都能獨具風格，定義屬於你的「封面瞬間」。

「Every Move is a Snap」用 LITZMO 胖胎電輔車定義你的封面故事

自創立以來，LITZMO電輔車始終堅持「設計 × 生活 × 科技」的品牌核心，讓電輔車不只是移動工具，而是延伸自我風格的載體。全新LITZMO ER-01融合日系都會的俐落外型、潮流文化的質感語彙、智慧科技的實用功能，重新定義電輔車的風格邊界。

騎上 LITZMO電輔車，你可以用更從容的姿態穿梭城市街角，享受每一段旅程。如果你正尋找一款兼具性能與品味的胖胎電輔車推薦，那麼 LITZMO ER-01，就是為「City Boy」而生的封面之選。

