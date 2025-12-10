台泥園區＋鐵博雙核效應引爆信義新軸線，國美榕遇逆勢熱賣、連月成績亮眼

過去十年，台北市發展焦點集中於信義計畫區。然而，隨著台泥低碳智慧辦公園區、大巨蛋商城、國家鐵道博物館、京華廣場等多項重量級開發同步啟動，一條橫跨「北信義」至「南松山」的城市新軸帶正快速崛起。這條「黃金軸帶」完美整合交通、文化、住宅、科技與頂級商辦，沿線形成全台最具潛力的國家級經濟廊道，以前所未有的規格，重塑北市的核心版圖，吸引高資產族群爭相布局。

北市信義區新黃金軸帶串聯大型開發核心。 圖／好漾廣告 提供

國家級開發領航

軸帶價值全面升級

在這波城市再生浪潮中，最受關注莫屬兩大國家級開發案——「台泥低碳智慧辦公園區」與「國家鐵道博物館」——成為區域升級的關鍵引擎。台泥園區以近6,000坪規模，打造未來世代企業總部聚落；鐵道博物館以約5萬坪全台最大文化基地，重塑東區文化地景。這些重大建設不僅拉升區域條件，更為置產市場注入全新動能。

近六千坪開發 台泥低碳智慧辦公園區

舊廠完美蛻變 國際級企業新指標

落址於信義區基隆路的台泥舊廠，占地約 5,835 坪，是台北核心極為罕見的大尺度待活化基地。現正以「低碳智慧辦公園區」規劃為願景，整合企業總部、科技研發、展示空間、商業零售與銀髮住宅，打造兼具 ESG 與產業聚落能量的未來商辦標的。園區亦將興建兩座專業演藝場館，並未來預計將進駐咖啡、餐飲、書店、金融與科技等多元生活機能，完善企業與高階人才的日常所需。

值得關注的是，園區斜對面的預售指標個案「國美榕遇」，未來將直接受惠於此核心開發能量。隨著園區預計於 2026 年前完成核准與整地，將形塑更強大的精英聚落。金融、科技與跨國企業進駐後，勢必為周邊住宅市場注入新一波高端客層的置產能量。

「國美榕遇」受信義區開發紅利強勢加持。 圖／好漾廣告 提供

超越約5萬坪 全台最大文化基地

國家鐵道博物館 東區文創動能覺醒

坐落於原台北機廠的「國家鐵道博物館」，基地面積高達約5萬坪。其規模遠超松山文創園區（約1.9萬坪）與華山文創園區（約2.1萬坪），甚至兩者相加也不及鐵道博物館規模。

該博物館為亞洲唯一「機廠型」博物館，保留原車廠結構與維修場景，打造能「看到真實列車維修」、「觸摸車廂結構」的沉浸式體驗。第一階段於今年7月31日正式開館，未來並設置鐵道主題餐廳、商店與市集空間，成為市民重要的活動平台。並將與松菸、華山串連，形成全新的「東區文創走廊」，成為台北最重要的文化更新引擎。

全台最大文化基地「國家鐵道博物館」。 圖／好漾廣告 提供

科技×金融×國際企業的高知識人口紅利湧入

國美榕遇買盤加速：金融科技高階客成主力

因緊鄰台泥低碳智慧辦公園區、近距大巨蛋商城與鐵道博物館，加上自身地段稀缺性，「國美榕遇」近兩月人氣明顯升溫。據了解，9月～11月底已成交24戶，其中以金融業、科技業的自住與置產客為主力。在黃金軸帶價值逐漸被市場看見後，「國美榕遇」成為高資產族提前卡位的關鍵標的，也象徵台北下一個城市主場，正在這裡成形。

23-36坪精緻尺度，收藏信義綠意與國美價值。 圖／好漾廣告 提供

「國美榕遇」以全街廓逾千坪的罕見基地，打造專屬住戶的雙排樹海綠廊，為城市留下難以複製的自然留白。23–36 坪的精巧尺度，正是信義核心最珍貴的稀缺條件。在高門檻市場中，這是一個能同時收藏地段勢能、品牌工藝與信義綠意的契機；在新軸帶即將成形之際，「國美榕遇」成為高資產族群佈局未來、穩健增值的最佳位置。

