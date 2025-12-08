網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

「鏡週刊」報導，近日有民眾指控，粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍非法仲介到上海跨境醫美，但術後發生問題，鬧出多起糾紛，受害者求助無門。衛福部長石崇良說，在國內，醫美仲介是違法行為，將請衛生局嚴查，並呼籲民眾不要接受醫美仲介服務。

投訴民眾表示，年初透過洪洛妍仲介到上海做眼部醫美手術，花費11萬元，但術後眼睛發生腫脹狀況。該民眾表示，執刀的醫師起先推說是她之前施打玻尿酸造成，又說是體質「萬中選一」，導致自己在上海、台灣來回奔波，還被當地大醫院拒絕手術，且執刀醫師還「落跑」出國，最終在三總診斷為「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，造成多項後遺症。

衛福部長石崇良今參加「台灣臨床試驗中心聯盟」成立大會前受訪表示，衛福部對於中介到海外，不論是在哪一個國家從事醫療都是不鼓勵的，因對於國外醫療情形無法掌握，民眾接受仲介醫療具有風險，而在國內進行醫療仲介行為將涉及違反「醫療法」有關非醫療機構不得為醫療廣告行為。

石崇良指出，從事醫療仲介行為是違法的，將請地方衛生局嚴查，並呼籲民眾不要接受這樣的服務，「因為風險很高」。至於，國內醫美仲介是否氾濫？他說，將請地方衛生局進行了解，才能真正知道相關情形。