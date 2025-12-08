醫界不捨！台大心臟醫學先驅連文彬辭世享耆壽99歲 石崇良：非常遺憾

心臟醫學泰斗、台大內科教授連文彬6日辭世，享耆壽99歲，衛福部長石崇良今參加「台灣臨床試驗中心聯盟」成立大會前受訪表示，昨天已得知消息，心情相當沉重。石崇良感慨表示，台灣許多知名的心臟專家，幾乎都出自連文彬門下，影響深遠，他雖未選擇走心臟科，但仍記得連教授學問淵博又很風趣，自稱「冷面笑匠」，非常懷念。

石崇良表示，他昨天就得知連教授往生，「覺得非常遺憾」，他在台大擔任住院醫師時，連教授曾經指導過他，連教授的學術成就非常高，是國內第一例患者於體內放置心臟節律器的專家，也是在台大心臟電氣生理學（EPS）的創始者，很多國內知名的心臟專家都是出自連教授的指導。

石崇良說，他沒有走心臟科，但他在住院醫師時，受過連教授很多的指導。連教授是一位很有學問、又很風趣的教授，他常覺得教授是人面笑匠，「因為教授講笑話時，自己都不會笑」，連教授已高齡99歲，但對於教授的過世「仍覺得遺憾」。

連文彬，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400多萬退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」。台大醫學院長吳明賢昨天在臉書貼文悼念恩師，表示連文彬對待病人的慈悲與耐心，是他最早對「醫者」二字深刻的體會。

連文彬是國內心臟醫學專家，尤其是心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究，被譽為台灣先驅，專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，對台大心臟外科開心手術發展有深遠影響。他於於2019年獲得醫療奉獻獎，當時高齡92歲的仍在看診，當時就可能是全國醫學中心年紀最大的看診醫師。