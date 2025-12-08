國安局策動「拂塵專案」揭秘 二十一師長口述228歷史

台北二二八紀念館今起展出「塵埃何處」特展，揭秘在1983年由國安局策畫的「拂塵專案」，官方藏身背後來論述二二八事件，更由鎮壓二二八的二十一師師長口述歷史，闡述沒有所謂屠殺的情形。策展人表示，雖然與大眾記憶相異，但卻是第一手歷史資料，展現特定年代，國家動員左右歷史的工程。

策展人余佩玲介紹，背景是在1983年，當時黨外刊物出版許多二二八事件，且發生林宅血案，因此輿論導向平反二二八事件，加上1986年選舉國大代表選舉將至，因此「拂塵專案」應運而生。

她說，該專案由國家安全局主責啟動，橫跨國防部總政戰部、法務部調查局、內政部警政署、憲兵司令部等情治單位，共同搜集並整合二二八事件的歷史資料，並出版專書試圖引導與約制話語權。

她也說，「拂塵專案」內容採訪了當時各縣市警察局長，以及當時在中國大陸的二十一師師長，口述當時基隆上岸歷史，而在口述記憶當中說沒有所謂的屠殺。就連撰寫書籍內容的學者等，從解密的資料得知，國安局背後都有經過縝密的身家調查。

專案歷經了兩年，余佩玲表示，國安局多次討論是出版方式，最後拍板由海外出版再回台灣，導引出另一種不同的輿論，過程中完全看不出國安局介入的痕跡，但出後之後，沒有引起太大的成效，卻也啟發後續要深入探討二二八事件相關書籍呈現。

余佩玲也說，策展過程爬梳300多卷的資料，雖然「拂塵專案」內容的口述歷史文件，與大眾的二二八事件有所出入、甚至可能有美化記憶等，但卻是當時第一手的歷史資料，也能展現出特定年代，動員國家去述說歷史的大工程。

記者會中，台灣大學歷史系教授黃富三、台灣師範大學歷史系教授吳文星、學者黃秀政也出席。黃富三說，民主並非與生俱來就享有，而是犧牲的結果，一個國家的民主一定會有創傷，但創傷一定要治療，不要怕痛、怕會臭，創傷後治療才能真正療癒。

黃富三說，反而過去不斷掩蓋歷史，等於炸是蘊藏危險的炸彈，藏得越久爆炸威力越大。而民主化好處在於創傷可以拿出來談、討論，即使每個人都有主觀，但歷史學所說，將每個人的主觀聚焦，就會有共同的部分，這就是歷史。