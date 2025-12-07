住都中心：直接興辦社宅達12萬戶 中央興辦近7萬戶
針對中央社會住宅推動進度，國家住都中心今天表示，截至11月底止，全國直接興辦社宅已達12萬1511戶，其中，中央興辦達6萬9579戶；除持續興建之外，也透過都市更新、促參等方式增加供給。
國家住都中心晚間發布新聞稿表示，截至11月底止，全國直接興辦社宅已達12萬1511戶，其中中央興辦達6萬9579戶。包租代管有效契約數達10萬302戶；另外，「中央版包租代管」累計有效契約數7萬579戶，有效擴充實體社宅服務量能。
住都中心提到，社宅政策採多元策略，除持續興建，也透過都市更新、促參等方式增加供給。並且推動「老宅延壽計畫」協助整修舊屋納入社宅，此舉能有效固碳60%至70%，大幅減少拆除老屋造成的碳排放，落實永續精神。
住都中心強調，中央持續推動百萬租屋家庭計畫，並將政策與人口結構變化、空餘屋增加及氣候變遷等課題連結，朝向更有效率、更永續的模式發展，未來將持續精進並與地方政府共同協力。
