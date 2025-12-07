快訊

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

退休人生「朝九晚五」 劉文仕以法學妙解藝術

中央社／ 台北7日電

跟著喜愛繪畫的太太唸了藝術學碩士，又因寫論文而意外萌生新著作，前監察院副秘書長劉文仕退休後「朝九晚五」，催生「藝術法」一書，自法學角度妙解AI藝術、創作自由等議題。

「藝術法」發表會今天舉行，劉文仕笑說，全書是在他退休後「朝九晚五」到圖書館報到所完成，「藝術法」並不是一部特定法律的名稱，也沒有一部法律叫「藝術法」，「那是完全講著作權法嗎？不能說錯，但也不全然正確。」著作權是有關作品取得權利保護重要基礎，但「藝術法」不以此為限。

劉文仕說，書中涉及範圍包含憲法領域、刑法領域，甚至還有文化資產保存法等，他認為以藝術的獨特性來說，即便是與著作權法有關，但也必須跳脫傳統的法律思維，將藝術特性打進著作權法框架，並有機提煉出處理、解決藝術有關問題的方法，也就是要以藝術領域為核心，整合相關法律規範。

以AI生成藝術議題為例，劉文仕在書中援引歐盟、亞洲國家、英國及大英國協國家、美國等地的因應之道。他今天表示，AI生成藝術有關法律最重要的是AI平台在蒐集、運用藝術創作者既有著作物時，是否先取得著作人同意，而整理各國作為，都是「行政先行、司法待命」。

劉文仕說，如美國著作權局即針對AI生成藝術議題明確以報告指出，AI問題實質都是重製及改作行為，以現有著作權法便可以解決，無須特別立法。台灣這邊，文化部則在8月公布「文化藝術應用生成式AI指引」，他本來已經在7月完書，但看到此指引又趕緊抽回稿件，將其補進著作，希望更完善內容。

在新書發表會上，有「法官畫家」之稱的台灣高等法院法官、劉文仕妻子郭豫珍特別充當主持人，一一感謝台大副校長丁詩同、國美館前館長廖仁義、師大藝術學院院長莊連東、北藝大前校長陳愷璜、監察委員范巽綠、遠流出版董事長王榮文等人。

「藝術法」書封是劉文仕畫作「我的藝術家太太是法官」，即以穿著法袍的郭豫珍為主角。原畫今天展出於新書發表會，更現場拍賣，以新台幣25萬元成交，扣除成本所得，將捐助予財團法人台灣偏鄉兒童教育基金會。

法律 發表會 法官

延伸閱讀

南投國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場

退役中校靠酥皮蛋餅翻轉人生 桃市青年局補助最高12萬

黃仁勳年捐上億 躋身舊金山歌劇院頂級贊助者

隱藏版森林樂園！藏全國最高交流道下方 「橋聳雲天」山訓體驗嗨翻

相關新聞

影／馬太鞍堰塞湖預警網升級 直升機吊掛人員設微地動儀距湖區1公里

花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測再升級，林業及自然保育署花蓮分署表示，在空勤總隊直升機支援下，國立陽明交通大學專家團隊於堰塞湖南岸...

民進黨推補助懶人包 大玩台劇哏演繹青年政策

民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將台灣戲劇作品融入政策情境，由年輕黨工主演，用充滿戲劇張力的方式，緊湊細膩地...

排灣青年賴昊偉跨界開餐酒館 取名Pulima致敬職人手藝

屏東排灣族青年賴昊偉原本就讀法律系，曾參加司法特考，但人生卻在半途轉彎進入餐飲業，如今他在屏東市勝利星村開設一家義式餐酒館「Pulima原食」，結合原住民食材的西式料理，店裡裝潢也充滿濃濃原民風。他希望顧客能到店裡吃頓飯、喝點小酒、開心聊天，體驗輕鬆的原民文化氛圍。

歷史上的今天／1954年台中青年從軍代表團 晉謁軍政首長

1954年12月7日，台中市各學校及社會1456位簽名從軍的青年代表王鶴等一行13人所組成的台中市青年從軍請纓代表團，中午12時30分乘平等號快車到達台北，晉謁有關軍政單位高級首長，請求儘先設法，使彼等早日參加我陸海空軍行列，達到為太平軍艦殉國烈士復仇的志願。

聯合報一周大事11/30~12/06

國內

防台版N號房再現 綠提修法

藝人黃子佼涉購買持二二五九部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。法務部十月提出刑法修正草案，增訂故意殺人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。