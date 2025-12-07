百名藝師同歡 李遠：文化根基來自傳統藝術

快訊

中央社／ 台北7日電

傳藝中心今天邀百餘名戲曲界藝師與專家學者共聚一堂，輪番上台即興「作綵」，在歲末溫馨相聚。文化部長李遠向藝師們致敬，他說，國家需要文化，文化根基就是來自於傳統藝術。

國立傳統藝術中心辦理「歲末敘暖」至今邁入第18年，今年活動以「好料、好歌、好年冬」為主題，人間國寶雲集，包括廖瓊枝、鄭榮興、王慶芳、王金櫻、江賜美、邱火榮等藝師，以及去年年末受認證的國寶「南管音樂」保存者陳嬿朱均出席。

傳藝中心發布新聞稿表示，藝師知交舊友熱絡交流外，席間還有南管新錦珠劇團及華聲南樂社等藝師帶來活潑熱鬧「作綵」表演，藝師們輪番上陣，互相唱和交流，展現傳統藝術豐沛的生命力。

李遠說：「國家需要文化，而文化的根基就是來自於傳統藝術。」他特別感謝所有藝師無私地將畢生技術傳承成為下一代的養分，讓年輕一代可以從傳統中吸取最好的元素，成為台灣文化重要的一部分。

李遠提到，他上任後，除持續支持傳藝中心已執行多年的「開枝散葉」及「接班人」各項計畫，更透過「校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」等，扶植劇團走進校園及戶外進行兒童戲曲巡演；同時以「兒童戲曲劇團扶植計畫」、「兒童布袋戲劇本創作徵選」等，全面性推動兒童戲曲的發展。

李遠說，雖然在座有些藝師的年紀比他小，但是看到藝師們身上豐厚的技藝，卻讓他有回到兒時見到長輩一樣的熟悉感。

他提到，過去大家總覺得傳統戲曲與當代流行音樂可能有些距離，但是他發現許多台灣的年輕藝術家開始意識到，唯有從台灣自己的傳統藝術中汲取養分，才能展現真正台灣的特色。

