內政部合作主婦聯盟推動防災士 女性學員比率破8成

內政部今天表示，與主婦聯盟合作辦理防災士培訓課程今年共辦理10場次，共500名民眾共同參與，且女性學員比率明顯提高、達82%，展現推動防災教育與公共參與的強大公民力量，有助強化防災韌性。

內政部下午發布新聞稿指出，由內政部輔導有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社與防災士培訓機構辦理的「114年度合作教育暨防災士培訓」，今天在銘傳大學舉行年度壓軸場次，內政部長劉世芳致詞提到，感謝主婦聯盟在短短3個月內完成北中南、共10梯次防災士培訓課程，共500名民眾參與，尤其女性學員比率明顯提高，展現合作社在推動防災教育與公共參與的強大公民力量。

劉世芳表示，今天已是第3次參與主婦聯盟防災士培訓活動，看到學員年輕活潑，真的很感動。在面對災害時是從容、冷靜，只要冷靜3秒鐘，很多事情都可以處理，這也是防災士培訓精神。

劉世芳指出，例如這次香港大火，最弱勢者為行動不方便或年長者，他們身邊的外籍移工，若跟在座各位一樣具備專業防災技能，就可以知道災害現場，從哪裡逃離或得到救助；另外有關避難場所部分，目前內政部警政署及消防署，盤點避難場所已可以容納全台2倍人口，但除緊急性避難場所外，未來還會再發「台灣全民安全指引」，這本小橘書能提供正確資訊，避免假訊息充斥，未來可以跟主婦聯盟合作，宣導緊急避難包。

內政部表示，此課程女性學員比率高達82%，且背景多元，顯示防災工作不受年齡與職業限制，是人人都可以自我增能的課程；培訓課程結合合作社教育與防救災專業，不僅彰顯合作社自助人助、關懷社區價值，更在災害發生時能成為穩定社區的堅定力量，有助於強化全社會災防韌性。

內政部最後強調，目前全國約有8萬4000名防災士，是國家重要防災生力軍。近期也陸續發送「台灣全民安全指引」，期望讓防災觀念深入生活，讓安全成為日常的一部分。