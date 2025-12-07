影／馬太鞍堰塞湖預警網升級 直升機吊掛人員設微地動儀距湖區1公里

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測再升級，林業及自然保育署花蓮分署表示，在空勤總隊直升機支援下，國立陽明交通大學專家團隊於堰塞湖南岸約1公里處增設微地動儀，能更即時掌握壩體周邊崩塌、水流與潰決變化，大幅提升預警效能。

花蓮分署指出，微地動儀主要用於偵測崩塌引發的地動訊號，能在第一時間捕捉到坡面位移、山崩活動，協助研判是否可能阻塞河道，並提早察覺是否形成新的堰塞湖。同時可紀錄潰決洪水造成的震動反應，搭配下游既有的微地動站，可構成更完整的潰決洪峰預警系統，全天候運作且不受天候影響。

為順利完成架設任務，內政部空勤總隊直升機今晨6時30分自基地起飛，執行吊掛運補作業，將儀器及操作團隊送至指定坡面。陽明交通大學副教授趙韋安與3名技術人員完成安裝後，於上午9時45分由直升機接回基地，任務順利告成。

花蓮分署說明，此次新增的微地動儀位置僅距堰塞湖湖區約1公里，比過去設置點更接近壩體區域，之前已設置的2座微地動儀分別位於光復林道19.6公里與大馬堤防附近，如今第三座加入，將形成更密集的監測網絡。

馬太鞍溪堰塞湖於7月21日最早由陽明交大副教授趙韋安研究室偵測到大規模山崩訊號，是第一個發現地形劇烈變動的團隊。其後持續協助監測、分析，如今微地動儀再增設，象徵監測系統再次升級，讓風險掌握更為即時、精準。

花蓮分署表示，目前堰塞湖水量約29.1萬立方公尺、面積約8公頃，自9月23日溢流潰決後，水位已下降約133公尺，溢流口維持平穩流況。不過，左岸山坡仍堆置約1億立方公尺土砂，一旦遇強震或豪雨，仍可能發生新一波滑動並再度阻塞河道，因此監測工作必須更加嚴密。

花蓮分署指出，目前上游河道至湖區水流正常，未見異常情況，將持續以即時監測、現地巡查與資料分析整合運作，並與水利署密切合作，依情勢機動調整風險管理策略，確保下游部落與農地安全。

馬太鞍溪 花蓮 堰塞湖

