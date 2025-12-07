民進黨推補助懶人包 大玩台劇哏演繹青年政策

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片

民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將台灣戲劇作品融入政策情境，由年輕黨工主演，用充滿戲劇張力的方式，緊湊細膩地演繹青年從畢業到就業遇到的真實生活困境，說明各種適用政策和補助。

民進黨指出，影片故事主角邱庭從畢業求職開始闖關，由「爸媽叫我不要談政治」共同主持人艾立和昕佑融入角色擔任「宣傳大使」，解釋如何善用補助和津貼。例如針對初次尋職可參考「支援青年就業計畫」有高達近新台幣5萬元獎勵金；先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，讓青年不必為實力升級擔憂。

民進黨說，此外，因應國際局勢影響造成減班休息的「勞工再充電計畫」，每月可領1萬6300元津貼，且有多元免費培訓課程；育兒方面則有「擴大生育補助」方案，發放每胎10萬元補助。此外，合計最高60天且可彈性以「日」申請育嬰假，成為雙薪家庭的生活得力助手。

民進黨表示，這波宣傳亮點重重，不僅能重現台劇「鬼才之道」、「你的婚姻不是你的婚姻」、「影后」和「想見你」，以及電影「郊遊」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「咒」和「千禧曼波」等經典場景與台詞，串起世代記憶，看出民進黨在影音文宣方面下足功夫，給予年輕黨工發揮創意的舞台，更展現賴政府對青年生活全方位支持的決心與政策擬定的實用性。

