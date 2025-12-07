防台版N號房再現 綠提修法

藝人黃子佼涉購買持二二五九部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。法務部十月提出刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。民進黨立委陳亭妃等十六人再提案，增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定。

陳亭妃等人提案修法加重內容，包括犯兒童及少年性剝削防制條例第卅一條至第四十條、第四十四條、第四十五條第二項及第三項之罪，不適用假釋規定。相當於與未滿十六歲、十六歲以上未滿十八歲有對價性交或猥褻行為者；引誘、招募、媒介、藏匿等，使兒童或少年有對價性交或猥褻行為；強暴、恐嚇、監控等，甚至是拍攝、製造、持有、散布兒童或少年性影像都涵括在內。

陳亭妃表示，近期國內兒虐或兒少性剝削的重大社會事件一再發生，像剴剴案、黃子佼案及台版號房的創意私房事件等，都是對於兒少非常嚴重的犯罪行為。這一類的事件已朝向組織化、營利化趨勢發展，往往都是特定人士反覆實施犯罪，造成民眾的恐懼不安和憤怒。

陳亭妃呼籲，政府一定要用最高規格標準，檢視虐童還有兒少性剝削事件的規範，以及處理相關事件的配套措施是否完備，也盼朝野能支持。