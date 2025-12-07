聯合報一周大事11/30~12/06

1954年12月7日，台中市各學校及社會1456位簽名從軍的青年代表王鶴等一行13人所組成的台中市青年從軍請纓代表團，中午12時30分乘平等號快車到達台北，晉謁有關軍政單位高級首長，請求儘先設法，使彼等早日參加我陸海空軍行列，達到為太平軍艦殉國烈士復仇的志願。

2025-12-07 00:00