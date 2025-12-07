聽新聞
聯合報一周大事11/30~12/06

聯合報／ 本報訊

國內

2日：台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程被爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，檢調廉大舉搜索台灣世曦工程顧問公司等十一處地點。

4日：行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘。

4日：內政部宣布，大陸社群平台小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分一年。

國外

4日：美國川普政府公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力。

4日：俄羅斯總統普亭在「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權。

5日：俄羅斯總統普亭與印度總理莫迪在新德里舉行第廿三屆俄印峰會。莫迪形容兩國歷久的夥伴關係為一顆「指路星」。

1954年12月7日，台中市各學校及社會1456位簽名從軍的青年代表王鶴等一行13人所組成的台中市青年從軍請纓代表團，中午12時30分乘平等號快車到達台北，晉謁有關軍政單位高級首長，請求儘先設法，使彼等早日參加我陸海空軍行列，達到為太平軍艦殉國烈士復仇的志願。

國內

