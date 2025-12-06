快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

2025年世界人權日典禮 李遠盼人權成為台灣價值

中央社／ 新北6日電

2025年世界人權日典禮今天上午在人權館白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行，文化部李遠致詞表示，期盼人權成為台灣的價值，也成為向世界解釋台灣價值的重要議題。

1948年12月10日聯合國大會通過「世界人權宣言」，並訂定往後每年這一天為世界人權日（HumanRights Day）。

李遠表示，每年世界人權日前後在國家人權博物館的相聚，對他來說像是一個家庭聚會，除了向所有前輩及家屬表達最誠摯的敬意，也藉此讓大家看見人權的重要。

李遠指出，文化部及人權館持續努力各項人權教育及轉型正義工作，包含今年在景美及綠島的白色恐怖紀念園區更新了共1萬多筆紀念碑錄名，他也在紀念碑上找到他舅舅的名字。

不義遺址方面，李遠表示，文化部在總統賴清德提醒下，除持續不義遺址的調查研究工作以外，亦開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會完成設置，並持續進行拍攝紀錄片等推廣教育工作。

李遠也以今年獲得金馬獎最佳劇情片的「大濛」，以及台北電影節百萬首獎與最佳紀錄片的「大風之島」為例，表示台灣有愈來愈多的創作，如電影、文學、繪本等都以人權為重要議題。

文化部也在中正紀念堂辦理「台灣國際人權電影節」，以及更新常設展「自由花蕊」，期盼讓國內外觀眾共同看見及共享台灣的人權價值。

李遠提到，文化部明年將把相關人權電影帶到歐洲等國，期盼「國家人權博物館無所不在，讓人權成為台灣的價值，也成為向世界解釋台灣價值的重要議題」，文化部會持續努力透過各種方式將轉型正義及人權議題傳播到世界。

國家人權博物館 李遠 文化部

延伸閱讀

史博館70週年館慶展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》60件藝術作與沉浸光影絢爛登場

公共出借權首期補償酬金突破千萬 李遠酬金從3個水煎包飆升為3千元

李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

藝人閃兵是否撤回三金獎項 李遠：收回理由不足

相關新聞

避免台版N號房再現 綠委提修法犯兒少性剝削排除假釋

藝人黃子佼涉購買持有2259部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。民進黨立委陳亭妃等16人認為，近期社會...

監視影像保存傳雲端爭議露曙光 兒托專法拚立院本會期三讀

托育人員虐兒事件頻傳，引發各界討論托嬰監管雲議題，其中雲端影像備份備受爭議，業者也頻頻反彈。立法院社會福利及衛生環境委員...

歷史上的今天／1976年首屆電視金像獎 鳳飛飛獲最佳歌星

1976年12月6日，電視綜合週刊舉辦的「第一屆電視金像獎」選拔，當日下午在台北中泰賓館舉行頒獎典禮，國內電視台負責人，演藝人員一百多人參加觀禮。此項金像獎選拔，是從該年7月1日起，經過3個月的觀眾投票，選出最佳電視獎—台視劇場。最佳綜藝節目獎—翠笛銀箏，最佳男演員獎—勾峰，最佳女演員獎—陳莎莉，最佳歌星獎—鳳飛飛。他們各獲金色「飛天」雕像一座。

中天重返52台有望 藍營提修衛星廣播電視法今逕付二讀

中天新聞台在2020年換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決，行政訴訟進行中。國民黨立院黨團提出「衛星廣播電視法」部分條...

台中海線「遠雄幸福成」全新落成　私廚服務及海景壓軸戶 吸引北部置產客

位於台中港特區核心的「遠雄幸福成」近期全新落成，位處頂寮里文化廣場、頂魚寮公園萬坪雙綠地核心，加上社區四面臨路的稀有基地條件，迅速成為海線備受關注的高質感住宅指標。建案位置鄰近三井Outlet，讓生活

2025新北歡樂耶誕城《巨星耶誕演唱會》重磅卡司全釋出 金曲天團嗨翻新北耶誕城！

每年冬天全臺最關注的耶誕盛事「新北歡樂耶誕城」，自11/14(五)熱鬧開城後，已成為歲末年終必訪的旅遊熱點！其中最受樂迷注目、引頸期盼的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。