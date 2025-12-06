2025年世界人權日典禮 李遠盼人權成為台灣價值

2025年世界人權日典禮今天上午在人權館白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行，文化部長李遠致詞表示，期盼人權成為台灣的價值，也成為向世界解釋台灣價值的重要議題。

1948年12月10日聯合國大會通過「世界人權宣言」，並訂定往後每年這一天為世界人權日（HumanRights Day）。

李遠表示，每年世界人權日前後在國家人權博物館的相聚，對他來說像是一個家庭聚會，除了向所有前輩及家屬表達最誠摯的敬意，也藉此讓大家看見人權的重要。

李遠指出，文化部及人權館持續努力各項人權教育及轉型正義工作，包含今年在景美及綠島的白色恐怖紀念園區更新了共1萬多筆紀念碑錄名，他也在紀念碑上找到他舅舅的名字。

不義遺址方面，李遠表示，文化部在總統賴清德提醒下，除持續不義遺址的調查研究工作以外，亦開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會完成設置，並持續進行拍攝紀錄片等推廣教育工作。

李遠也以今年獲得金馬獎最佳劇情片的「大濛」，以及台北電影節百萬首獎與最佳紀錄片的「大風之島」為例，表示台灣有愈來愈多的創作，如電影、文學、繪本等都以人權為重要議題。

文化部也在中正紀念堂辦理「台灣國際人權電影節」，以及更新常設展「自由花蕊」，期盼讓國內外觀眾共同看見及共享台灣的人權價值。

李遠提到，文化部明年將把相關人權電影帶到歐洲等國，期盼「國家人權博物館無所不在，讓人權成為台灣的價值，也成為向世界解釋台灣價值的重要議題」，文化部會持續努力透過各種方式將轉型正義及人權議題傳播到世界。