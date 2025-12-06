芬蘭駐台代表讚F:F:F音樂節 稱許台芬合作前景寬廣
外交部與文總日前在芬蘭首都赫爾辛基舉辦F:F:F音樂節，駐芬蘭代表林昶佐也以閃靈樂團主唱身分登台演出。芬蘭駐台代表羅瑞昨天指出，F:F:F音樂節獲得盛大成功，台灣與芬蘭都熱愛重金屬音樂並同享自由民主價值，雙方合作前景寬廣。
外交部今天指出，常務次長葛葆萱昨天應邀出席芬蘭商務辦事處（Finland Trade Center）舉辦的2025芬蘭國慶酒會，與各界共同慶祝芬蘭獨立108週年。
葛葆萱致詞表示，台芬兩國持續加強在各領域的合作，雙邊航空服務協議已於今年2月簽署，有助增進兩國人民交流，並擴大經貿往來，近期「F:F:F－Formosa : Finland : Fest.」音樂節圓滿成功，期盼兩國未來持續透過音樂及文化相互連結，深化友誼；台芬同樣處於威權主義擴張的最前線，兩國將不斷相互借鑑學習，共同因應全球挑戰。
羅瑞（Lauri Raunio）致詞表示，今年台芬雙邊關係熱絡，兩國在2月舉行第八屆「台芬經濟合作會議」，共同簽署台芬航空服務協議，是今年雙邊關係的一大亮點，並盛讚F:F:F音樂節獲得盛大成功，稱譽台灣文化豐沛多元，台灣與芬蘭都熱愛重金屬音樂並同享自由民主價值，雙方合作前景寬廣。
外交部說明，台芬近年經貿關係持續成長，雙方民間交流熱絡，台灣將持續與芬蘭深化各領域實質交流，攜手捍衛世界和平與繁榮，齊力強化全球民主陣營的共濟與合作。
