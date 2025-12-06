避免台版N號房再現 綠委提修法犯兒少性剝削排除假釋
藝人黃子佼涉購買持有2259部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。民進黨立委陳亭妃等16人認為，近期社會重大矚目剝奪他人生命及兒虐或兒少性剝削社會事件頻傳，提案修法，其中除了故意殺人、殺人未遂外，再增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定。
法務部10月底提出「中華民國刑法第77條條文修正草案」，增訂故意殺人、殺人未遂或犯第286條第6項或第7項之罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用第1項假釋規定。
陳亭妃等人再提案加重內容，根據該版本草案，犯兒童及少年性剝削防制條例第31條至第40條、第44條、第四45條第2項及第3項之罪，不適用假釋規定。相當於與未滿16歲、16歲以上未滿18歲有對價性交或猥褻行為者；引誘、招募、媒介、藏匿等，使兒童或少年有對價性交或猥褻行為；強暴、恐嚇、監控等，甚至是拍攝、製造、持有、散布兒童或少年性影像都涵括在內。
陳亭妃表示，近期國內兒虐或兒少性剝削的重大社會事件一再發生，像「剴剴案」、「黃子佼案」及「台版N號房的創意私房事件」等等，都是對於兒少非常嚴重的犯罪行為。她指出，根據她的觀察目前這一類的事件已朝向組織化、營利化趨勢發展，往往都是特定人士反覆實施犯罪，造成民眾的恐懼不安和憤怒。
陳亭妃說，她與法務部、衛福部等單位開會研議後，提案修法將觸犯刑法「妨害幼童發育罪」及「兒童及少年性剝削防制條例」的犯罪者納入不能申請假釋的規定， 後續再推動如同法務部的想法，逐步大修假釋制度，絕對性的避免這些人有再犯的可能性。
陳亭妃也呼籲，政府一定要用最高規格的標準，檢視虐童還有兒少性剝削事件的法規範，以及處理相關事件的配套措施是否完備，還給民眾及孩童一個安全放心的社會，也盼朝野能共同支持。
