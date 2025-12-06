快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

避免台版N號房再現 綠委提修法犯兒少性剝削排除假釋

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳亭妃等人再提案加重內容，增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定，也包括持有、散布相關影像者。圖／聯合報系資料照片
陳亭妃等人再提案加重內容，增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定，也包括持有、散布相關影像者。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼涉購買持有2259部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。民進黨立委陳亭妃等16人認為，近期社會重大矚目剝奪他人生命及兒虐或兒少性剝削社會事件頻傳，提案修法，其中除了故意殺人、殺人未遂外，再增訂犯兒童及少年性剝削防制條例者不適用假釋規定。

法務部10月底提出「中華民國刑法第77條條文修正草案」，增訂故意殺人、殺人未遂或犯第286條第6項或第7項之罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用第1項假釋規定。

陳亭妃等人再提案加重內容，根據該版本草案，犯兒童及少年性剝削防制條例第31條至第40條、第44條、第四45條第2項及第3項之罪，不適用假釋規定。相當於與未滿16歲、16歲以上未滿18歲有對價性交或猥褻行為者；引誘、招募、媒介、藏匿等，使兒童或少年有對價性交或猥褻行為；強暴、恐嚇、監控等，甚至是拍攝、製造、持有、散布兒童或少年性影像都涵括在內。

陳亭妃表示，近期國內兒虐或兒少性剝削的重大社會事件一再發生，像「剴剴案」、「黃子佼案」及「台版N號房的創意私房事件」等等，都是對於兒少非常嚴重的犯罪行為。她指出，根據她的觀察目前這一類的事件已朝向組織化、營利化趨勢發展，往往都是特定人士反覆實施犯罪，造成民眾的恐懼不安和憤怒。

陳亭妃說，她與法務部、衛福部等單位開會研議後，提案修法將觸犯刑法「妨害幼童發育罪」及「兒童及少年性剝削防制條例」的犯罪者納入不能申請假釋的規定， 後續再推動如同法務部的想法，逐步大修假釋制度，絕對性的避免這些人有再犯的可能性。

陳亭妃也呼籲，政府一定要用最高規格的標準，檢視虐童還有兒少性剝削事件的法規範，以及處理相關事件的配套措施是否完備，還給民眾及孩童一個安全放心的社會，也盼朝野能共同支持。

藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，高等法院日前宣判，二審依違反個資法等罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。圖／聯合報系資料照
藝人黃子佼持有逾2千部兒少性影像遭起訴，一審依兒少性剝削防制條例判8月徒刑，高等法院日前宣判，二審依違反個資法等罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。圖／聯合報系資料照

性剝削 殺人未遂 陳亭妃 創意私房

延伸閱讀

挺林俊憲 邱莉莉再批議長跑票案…陳亭妃：抹黑我都吞下去

三軸串成跨科技發展走廊 陳亭妃：建構台南成台灣科技新都心

影／科技三軸串起產業發展 陳亭妃：建構台南成為科技重鎮

傳陳亭妃政見會拒提問 林俊憲：讓市民看清真材實料或空心草包

相關新聞

避免台版N號房再現 綠委提修法犯兒少性剝削排除假釋

藝人黃子佼涉購買持有2259部兒少性影像，且為論壇「創意私房」高級會員，震驚全台。民進黨立委陳亭妃等16人認為，近期社會...

監視影像保存傳雲端爭議露曙光 兒托專法拚立院本會期三讀

托育人員虐兒事件頻傳，引發各界討論托嬰監管雲議題，其中雲端影像備份備受爭議，業者也頻頻反彈。立法院社會福利及衛生環境委員...

歷史上的今天／1976年首屆電視金像獎 鳳飛飛獲最佳歌星

1976年12月6日，電視綜合週刊舉辦的「第一屆電視金像獎」選拔，當日下午在台北中泰賓館舉行頒獎典禮，國內電視台負責人，演藝人員一百多人參加觀禮。此項金像獎選拔，是從該年7月1日起，經過3個月的觀眾投票，選出最佳電視獎—台視劇場。最佳綜藝節目獎—翠笛銀箏，最佳男演員獎—勾峰，最佳女演員獎—陳莎莉，最佳歌星獎—鳳飛飛。他們各獲金色「飛天」雕像一座。

中天重返52台有望 藍營提修衛星廣播電視法今逕付二讀

中天新聞台在2020年換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決，行政訴訟進行中。國民黨立院黨團提出「衛星廣播電視法」部分條...

台中海線「遠雄幸福成」全新落成　私廚服務及海景壓軸戶 吸引北部置產客

位於台中港特區核心的「遠雄幸福成」近期全新落成，位處頂寮里文化廣場、頂魚寮公園萬坪雙綠地核心，加上社區四面臨路的稀有基地條件，迅速成為海線備受關注的高質感住宅指標。建案位置鄰近三井Outlet，讓生活

2025新北歡樂耶誕城《巨星耶誕演唱會》重磅卡司全釋出 金曲天團嗨翻新北耶誕城！

每年冬天全臺最關注的耶誕盛事「新北歡樂耶誕城」，自11/14(五)熱鬧開城後，已成為歲末年終必訪的旅遊熱點！其中最受樂迷注目、引頸期盼的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。