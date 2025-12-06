監視影像保存傳雲端爭議露曙光 兒托專法拚立院本會期三讀

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
托育人員虐兒事件頻傳，引發各界討論托嬰監管雲議題，其中雲端影像備份備受爭議，業者也頻頻反彈。圖／聯合報系資料照片
托育人員虐兒事件頻傳，引發各界討論托嬰監管雲議題，其中雲端影像備份備受爭議，業者也頻頻反彈。立法院社會福利及衛生環境委員會下周一再排審「兒童托育服務法」草案，這次朝野多有共識，盼將調閱權限、保存影像天數等細節討論完，當天能順利送出委員會，就能力拚本會期三讀。

「兒童托育服務法」以專法管理托嬰中心、居家保母等0至2歲托育服務，今年10月委員會審查已完成所有條文逐條審查，條文保留至第二輪討論。

民進黨立院人士表示，據了解，業者在與衛福部溝通後，先前曾表示在符合保護個資法等原則下，有比較能接受，先前除了業者態度外，需解決的還有影像要保管30天還是60天、以及如何調閱等問題有異議，若下周一能朝野取得共識、送出委員會，最快就能在本會期拚三讀。

民進黨籍召委劉建國表示，由於這個法案條文多達70多條，所以需要比較多的時間做討論。劉建國說，在第一輪討論後的保留的條文，行政單位當然有去更個別委員做溝通，現在有機會就做第二輪審查，當然希望在立院這個會期中能符合社會的期待。

國民黨立委王育敏說，這次修法著重防堵2歲以下幼兒遭保母或在托嬰中心被虐待，因此要求影像紀錄要雲端備份是關鍵條文。雖然先前許多托嬰業者認為不被受尊重、沒有隱私及安全感，但立法是考量0至2歲孩子，還沒有辦法自我表達，只能透過客觀影像還原真相，同時也是在保護教保人員。

王育敏表示，起初業者很反彈雲端影像，導致修法腳步減緩，不過經衛福部與業者溝通，近期較少看到業者出來開記者會，相信溝通較有共識，且年底將至有修法壓力，且劉建國下周排案審查，應是要朝完成修法邁進。

至於雲端影像保存天數，民進黨立委林月琴說，她曾擔任多起不當對待事件的調查委員，確實發現30天的影像長度足以釐清孩子是否遭遇不當對待以及遭遇頻率，因此不需以延長天數增加負擔，真正關鍵是主管機關是否負起積極監督責任，後續衛福部應提出完整、明確、且符合社會期待的規畫，確保監管雲不是做做樣子。

