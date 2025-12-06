落實轉型正義 年底擬公布原民政治案件當事人名單

為落實戰後原住民族轉型正義，行政院日前核定4年期的強化方案，短期先進行基礎工程，執行政治案件當事人身分辨識，釐清2萬多名受難者名單中潛在的原住民身分，期待最快年底公布，同步也將撰擬戰後原住民族轉型正義真相調查報告。

行政院11月核定戰後原住民族轉型正義強化方案，行政院長卓榮泰4日主持推動轉型正義會報會議時要求，原民會應依核定方案，整合跨部會如期執行，並請行政院政務委員林明昕、人權及轉型正義處積極督導及適時跨機關協調。

政院官員指出，原住民族遭受的壓迫具雙重性，除長期殖民統治的結構性傷害，而後也有戰後1945年至1992年威權統治的國家暴力，因此為落實戰後原住民族轉型正義，強化方案目標是「建立基礎工程、擴大調查研究、修復彌補措施」，要以「族群主流化」視野，處理戰後威權體制對原住民族造成的個人及集體權利侵害。

根據強化方案，採階段性方式推動，第一階段以4年（2025年至2028年）為期，進行基礎工作、業務整合、教育推廣、真相調查4面向工作，包含執行政治案件當事人身分辨識、調查戰後原住民族權益侵害案件、透過經費補助等支持部落或民間團體自主進行在地真相調查、推廣戰後原住民族轉型正義教育、撰擬戰後原住民族轉型正義真相調查報告等，且須定期檢視執行成果。

官員表示，根據促轉會解散前提出的總結報告，政治受難者清單中確認具原民身分者僅66人，目前原民會正透過戶政系統勾稽比對，釐清2萬多名受難者名單中潛在的原住民身分，經過會議確認後，最快將於今年底公布含族別統計的確認名單，再轉介文化部進行口述歷史紀錄。

強化方案中也提及盤點權益回復方案，官員說，方案將專案調查過往違反原住民族意願的行政措施，如過往蘭嶼國宅案、阿里山山地控制、強制移住等，預計2026年至2027年之間將公布蘭嶼傳統家屋拆除及國宅興建案真相調查報告，並與族人協商權益回復方案，但集體權利回復並非易事，因此納為中長期規劃，並會滾動式討論適當處理方式。

原民會也將在國史館協助下，撰擬戰後原住民族轉型正義真相調查報告，預計2027年至2028年間公布報告內容，並提供相關部會，作為協商方案建議或轉譯為輔助教材。

官員強調，強化方案的關鍵主要是由原民會擔任統籌機關，設置「戰後原住民族轉型正義跨部會業務合作平台」，將落實戰後原住民族轉型正義的執行機制與考核明確化，有利推動相關作為，且整體執行過程會邀請歷史、政治、社會學專家及原住民族代表參與，避免執行過程對族群造成二度傷害。