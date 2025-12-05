斯洛伐克留台生齊聚 暢談在台學習經驗與暖心故事

快訊

中央社／ 布拉格5日專電
駐斯洛伐克代表處4日舉辦留台校友會餐會，邀請曾赴台研習的斯洛伐克學生，與曾經訪台的產、官、學界及媒體參加。此次活動吸引約50位賓客參加，促進台斯之間的友誼。圖為駐斯洛伐克代表李南陽（前左3）與出席活動賓客合影。圖／中央社（駐斯洛伐克代表處提供）
斯洛伐克代表處4日舉辦留台校友會餐會，邀請曾赴台研習的斯洛伐克學生，與曾經訪台的產、官、學界及媒體參加。此次活動吸引約50位賓客參加，促進台斯之間的友誼，凝聚對台向心力。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯代表李南陽致詞時表示，今年台灣雖面臨地緣政治動盪與經濟不確定因素，但經濟成長表現亮眼，預估今年成長率為7.37%，創下15年來新高。在對歐關係上，雙方的經濟及科技領域合作，也持續穩健成長。

李南陽表示，在「總合外交」政策下，推動與斯洛伐克教育與人才培育被列為工作重點，並已展現具體成果。今年共計協助45位斯洛伐克學生及官員赴台研習或參訓，明年也將持續執行各式台灣政府獎助學金計畫，拓展兩國教育交流。

斯洛伐克外交政策協會主任史塔澤（TomasStrazay）致詞時表示，台灣與斯洛伐克同為民主國家，雙方理念相近、產業互補，理應加強合作。他鼓勵與會人士多與台灣各界交流，建立緊密情誼。

在活動現場，校友們分享各自的留台經歷與學習成就，與在台灣發生的感人故事，並和不同領域的官員們進行深入交流，互動熱烈。

駐斯洛伐克代表處也提供台灣經貿發展的數據資料，與介紹台灣風光的2025年記事案歷，讓校友重溫對台灣的印象與認識。

