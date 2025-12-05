跟騷法公聽會蒐集修法建議 盼保障民眾人身安全

快訊

中央社／ 台北5日電
跟蹤騷擾示意圖。圖／本報系資料照片

民進黨立委林月琴等人今天說，跟蹤騷擾防制法施行迄今已逾3年，仍有諸多需補強之處，例如跟騷構成要件是否增訂豁免條款等，因此召開公聽會，盼聆聽各界意見及加速擬定合適修法方向，保障民眾人身安全與身心健康。

民進黨立委林月琴、范雲、王美惠今天邀請政府部門、專家學者與民間團體，在立法院召開跟騷法修法公聽會，聽取各界意見。

林月琴說，跟騷法施行至今已逾3年，根據警政署統計，有7至8成曾被核發書面告誡的加害者未再犯，可見跟騷法的效果，但從司法院資料看，自2022年6月到2023年8月，法院核發139件跟騷保護令，平均審理時間達33.9至44.7天。

林月琴表示，公聽會討論重點，包括要補強法律要件與程序機制，例如現行跟騷法以「與性或性別有關」作為構成要件，實務上造成認定困難，導致案件難以成立或偵辦延宕，因此是否應增訂「豁免條款」，並建立緊急保護令制度，以縮短保護空窗期並提升法律適用一致性。

范雲說，8成的人收到書面告誡後，就沒有騷擾當事人，這是好事，但剩下的2成該如何處理；各界討論跟騷定義「與性或性別相關」是否要繼續使用，但與此無關的騷擾，難道要放任變成安全問題，且很多國家的跟騷法無此定義，另也要關注保護令核發空窗期的安全漏洞，必須好好處理。

王美惠指出，目前法院核發跟騷保護令平均需34.72天，保護空窗期可能讓被害人持續面臨危險，她建議應為警察書面告誡設定時效，對於案件個資保護與跨部會合作機制等，也應全面檢討。

國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，跟騷法目前有4大困境亟待突破，包括性或性別認定困難，民眾與執法單位無所適從；相關罰則輕微，難以遏阻累犯；保護令核發耗時且保護內容不足；加害人處遇門檻過高。

王珮玲表示，針對上述困境，她建議增訂豁免條款，取代性或性別的構成要件，以及提升書面告誡效力，例如明定警察機關於調查行為人跟騷犯罪嫌疑完成的72小時內決定是否核發書面告誡，並得因必要考量而延長一個月。

王珮玲指出，應增列保護令種類及款項，包括限制蒐集及散布被害人個資等，即時積極減害，也要強化被害人個資與安全維護、強化防治網絡合作。

內政部警政署所提書面報告指出，若將「與性或性別相關」要件刪除，依目前民間倡議的版本，對特定人反覆或持續為違反其意願，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動的行為，包含記者追訪、校園霸凌、職場霸凌等，此類立法對於民眾權益影響、相關部會分工有無必要調整等，均須審慎評估，警政署正辦理委託研究相關事宜，以利周延完善。

