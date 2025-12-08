國泰卓越獎助計畫 鼓勵青世代發揮創意營造共好

2025國泰卓越獎助計畫日前舉辦頒獎典禮，其中來自高雄新莊高中孫翊倫（右二）同學，不僅是不凡的生命鬥士，更是電影台灣超人的主角之一，與國泰慈善基金會總幹事張殷壽（左一）、國泰慈善基金會副董事長李長庚（左二）、台灣超人導演曲全立（右二後方）國泰慈善基金會董事長黃調貴（右一）開心合影。 圖／國泰慈善基金會提供

猶如天籟般的完美和聲，輕鬆悠遊在原住民、英文與台語不同語言，來自台東的「請問芳名人聲樂團」精采演出，為「2025國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮揭開序幕，今年從460件申請案中脫穎而出的132組得獎者，3日齊聚國泰金融會議廳，國泰支持青年發揮創意，共同為台灣社會及生態環境展現正向行動力。

2025國泰卓越獎助計畫舉辦頒獎典禮，鼓勵新世代的關懷社會提案。 圖／國泰慈善基金會提供

「國泰卓越獎助計畫」由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同主辦，分為「特色獎助類」、「卓越學子類」、「卓越紀錄獎」三類進行甄選，「特色獎助類」鼓勵青年對社會議題進行公益提案並付諸行動，今年共28組獲獎、「卓越學子類」則提供家境清寒、但表現卓越的高中職學子獎助學金，共有100人獲獎；「卓越紀錄獎」則鼓勵2024年獲獎團隊分享實際歷程，共4組獲獎；本屆共頒發926萬元獎助學金。

國泰慈善基金會董事長黃調貴勉勵青年學子投入公益發揮影響力。 圖／國泰慈善基金會提供

國泰重視人才培力 期許青年創造改變

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，國泰本著「取之於社會、用之於社會」的理念，期許成為青年創造改變、解決社會環境議題的最佳引導者，「透過獎助計畫號召年輕世代發掘身邊重要的ESG議題，發揮創意尋求解方，並付諸行動解決問題、創造影響力。」此外，國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆、國泰金控總經理暨國泰慈善基金會副董事長李長庚也都親臨頒獎典禮，顯示國泰對青年「培力」企業永續主軸的高度重視。

評審委員、台大教授賴進貴說，「十二月是感恩的季節，這些作品溫暖了我們。」每年擔任評審都是艱難的挑戰，評審團從「公益」、「行動」與「關懷」三大面向衡量來選出得主，「獲選團隊不僅是肯定也是責任，你們都是種子，肩負著把這份公益精神擴大的使命。」

東華大學高韻軒(右)獲得卓越紀錄獎年度推薦獎，運用光影劇團帶領原住民孩子認識自己。 圖／國泰慈善基金會提供

東華大學的高韻軒以《光來自山的背面：舉起火把說族群的故事》獲得「卓越紀錄獎」年度推薦獎。他帶領水璉Padawdaway兒童光影劇團重新演繹部落神話與口述歷史，引導原住民孩子認識自己是誰，高韻軒笑說「感謝國泰從圓夢計畫到卓越計畫的支持，讓部落的孩子離開小學後還能繼續待在劇團，認識自己的文化。」

高韻軒說，成立劇團不是只為了表演，而是要讓原住民文化得以扎根與永續傳承，讓青年更關心在地文化的發展；而他最開心的是，今年有就讀高二的劇團成員成功申請到國泰卓越計畫，「透過劇團的運作，讓部落青少年有自我認同，從中獲得成長，這才是我一路走來的最大心願。」

【特色獎助類／撐傘者後盾團隊】

關切年輕照顧者 提供社會理解與支持

圖／國泰慈善基金會提供

由臺大、臺師大、北科大組成的跨校團隊「撐傘者後盾」，有感許多年輕照顧者在家庭跟學業間難以取得平衡，因此以「當你的世界下起一場大雨時，我們願意撐起傘，陪你走一段路」為理念，透過入校倡議與工作坊形式，提升師生對於議題的關注度，協助年輕照顧者獲得更多的社會理解與支持。

團隊成員邱文瑞說，團隊希望能舒緩年輕照顧者的壓力，看見他們的需求，協助陪伴過程獲得安全感，他也感謝國泰一路支持，讓團隊有充沛資源發想創意，「過程中一直支撐著我們前進，等於也是我們的撐傘者。」成員申蕎榕也說，未來計畫把倡議對象從學生擴大到教師，希望透過影響教師，觸及到更多的年輕照顧者。

【卓越學子類／新莊高中孫翊倫】

面對罕病不放棄 孫翊倫勇敢面對人生

圖／國泰慈善基金會提供

脊椎彎曲達70度、雙腳變形的罕病高二學生孫翊倫(左)，以樂觀態度面對人生，也是紀錄片《台灣超人》中的主人翁之一，人生故事感動許多人；他說「感謝國泰支持跟肯定，有目標的人生，才會知道學習的意義是什麼，也能更努力面對未來。」

偏好台語文的他，正埋首創作自己的台語詩集，孫翊倫說，台語很美需要被保存，「我一路參加比賽，雖然看起來很渺小，但路很長，時間久了就會有希望。」他期待每個人都能認同本土語言，未來也能把台語帶上國際舞台；而拍攝孫翊倫的《台灣超人》導演曲全立(右)分享，國泰的卓越計畫鼓勵很多學子勇敢面對不放棄，鼓勵學子「看到不一樣的人，希望大家抱持著同理心看待。」