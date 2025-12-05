2016選輸 朱立倫：從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，昨受邀回母校建中演講，談及過去從政經歷，自認在2016總統大選前都很順遂，2016敗選是人生經歷最大挫折，他反思後從「明星投手」轉變為「總教練」，國民黨在2022拿下14縣市執政、2024成為國會最大黨，呼籲學生勇於面對挫折，開創未來。

建中將迎127周年校慶，昨以「台灣的未來，未來的台灣」座談拉開序幕，邀請畢業學長朱立倫和桃園市長張善政與學生對談，分享投身公共事務的契機，及面對挑戰時的心路歷程。

卸下黨主席的朱立倫神情輕鬆，走進會場不時停下和學生閒聊。朱說，建中學生未來路程大多順遂，高中畢業進入台大，在美國拿到碩士、博士，30幾歲當上教授，後來從政當立委、桃園縣長、入閣擔任行政院副院長，又選新北市長，當時對決民進黨最強黨主席蔡英文，贏11萬票，一切順風順水。

不過2016年他選總統再度對上蔡英文，卻創下國民黨有史以來最低得票率。朱立倫感嘆，「一個明星投手被打爆，是他人生最大挫折。」他反思一路走來歷程，2021年他回到國民黨接下黨主席，開始思考如何讓國民黨脫胎換骨，當一個好的「總教練」，有了新的體悟，讓國民黨有所變化。

張善政與同學互動時，被問到面對外界壓力，如何堅持初衷與理想。張善政說，自己一路走來工作轉換頻繁，經過多次重大抉擇，學會在決策時聚焦「當下最重要的目標」，並思考「為達成這目標，我願意承擔多少、犧牲多少」。他鼓勵青年確認方向正確後，就應堅定前行，不被短期壓力動搖，才能持續累積能力，創造自己的未來。