快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

瑞典駐台代表盼與台深化能源合作 共同邁向淨零未來

中央社／ 台北4日電

為推動瑞典與台灣在能源領域合作，瑞典駐台代表任荷雅今天表示，瑞典期待在能源與永續領域與台灣展開更全面且深化的合作，共同邁向淨零未來。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處今天舉辦台瑞能源韌性及前瞻能源媒體茶會，任荷雅（HelenaReitberger）致詞表示，在台灣投資無化石燃料替代方案，已被視為具戰略意義的投資，而瑞典促進公部門及產業合作關係的成功經驗，提供了寶貴的借鏡。

任荷雅指出，瑞典期待在能源與永續領域和台灣展開更全面且深化的合作，共同邁向淨零未來，能源韌性同時也是全社會韌性的重要組成，瑞典具備豐富經驗。

瑞典倍速羅德公司亞洲投資經理韋斯特倫德（Simon Westerlund）表示，對於科技巨頭與資料中心，希望能獲得穩定供給的乾淨能源，僅靠間歇性的再生能源難以支撐需求，而地熱能提供24小時不間斷的基載電力，而台灣具有充沛的地熱資源，是強化能源韌性的契機，希望在台灣透過跨產業合作，加速技術與案場開發規模。

台灣明耐洋流發電設備有限公司專案經理陳勇隆表示，明耐（Minesto）來自瑞典，開發輕量化、可擴展、模組化的發電設備，能夠從低流速潮流和洋流中獲取電力，目前在法羅群島已經具有運轉中的案場，目前已與台泥綠能及國立台灣海洋大學建立合作關係，預期在台灣東部等海域，都有機會建置水下發電設備。

再生能源 瑞典

延伸閱讀

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

政府普發1100萬本「安全指引」 林飛帆：這是國際趨勢

相關新聞

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收...

彭啓明促各部會提ESCO示範案 加速節能減碳

環境部長彭啓明今天說，為加速企業能源效率改善，將於明年1月永續長會議提倡各部會有能源技術服務業（ESCO）示範案，引導更...

557位資深村里長大紅包來了 下月起可申請慰勞金30萬元

為表彰久任第一線的村里長，內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後...

10人後又遣返3人 通緝犯欲搭小三通回金門遭拒收

大陸公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據聯合報掌握訊息，本來今天下午的船班還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門，但遭相關單位拒絕。 10名涉詐台籍人士昨（12月3日）經小三通遣返回金門，因與一般旅客同船混乘、且人數罕見地多，讓水頭碼頭的移民署、港警等單位人仰馬翻，據了解，這是小三通啟用以來，陸方透過此管道遣返通緝犯人數最多的一次，引發各界高度關注。

老宅延壽巡迴月底前辦10場 每棟公寓最高補助960萬

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日在各縣市展開巡迴說明會。內政部常務次長吳堂安表示，年底會先完成10場，明年會陸續...

夢想不因母職而止步：永齡媽媽築夢家陪伴三位媽媽華麗轉身 再一次綻放專業、成就不一樣的自己

對你來說，「媽媽」是什麼樣的角色呢？有的人說，他對媽媽在廚房忙進忙出的身影特別有印象；有的人說，他十分懷念媽媽牽著他的手，走在放學路上的時光——大多數人，腦海中對「媽媽」的形象，停留在她開始擔任母職後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。