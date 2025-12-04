瑞典駐台代表盼與台深化能源合作 共同邁向淨零未來

為推動瑞典與台灣在能源領域合作，瑞典駐台代表任荷雅今天表示，瑞典期待在能源與永續領域與台灣展開更全面且深化的合作，共同邁向淨零未來。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處今天舉辦台瑞能源韌性及前瞻能源媒體茶會，任荷雅（HelenaReitberger）致詞表示，在台灣投資無化石燃料替代方案，已被視為具戰略意義的投資，而瑞典促進公部門及產業合作關係的成功經驗，提供了寶貴的借鏡。

任荷雅指出，瑞典期待在能源與永續領域和台灣展開更全面且深化的合作，共同邁向淨零未來，能源韌性同時也是全社會韌性的重要組成，瑞典具備豐富經驗。

瑞典倍速羅德公司亞洲投資經理韋斯特倫德（Simon Westerlund）表示，對於科技巨頭與資料中心，希望能獲得穩定供給的乾淨能源，僅靠間歇性的再生能源難以支撐需求，而地熱能提供24小時不間斷的基載電力，而台灣具有充沛的地熱資源，是強化能源韌性的契機，希望在台灣透過跨產業合作，加速技術與案場開發規模。

台灣明耐洋流發電設備有限公司專案經理陳勇隆表示，明耐（Minesto）來自瑞典，開發輕量化、可擴展、模組化的發電設備，能夠從低流速潮流和洋流中獲取電力，目前在法羅群島已經具有運轉中的案場，目前已與台泥綠能及國立台灣海洋大學建立合作關係，預期在台灣東部等海域，都有機會建置水下發電設備。