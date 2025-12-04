快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

彭啓明促各部會提ESCO示範案 加速節能減碳

中央社／ 台北4日電
環境部4日舉辦「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」，部長彭啓明（圖）表示，現階段環境部是採「點火」策略，透過協助推廣提高各企業對ESCO的興趣；預計在民國115年1月政府永續長會議上，會請各部會提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。環境部提供／中央社記
環境部4日舉辦「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」，部長彭啓明（圖）表示，現階段環境部是採「點火」策略，透過協助推廣提高各企業對ESCO的興趣；預計在民國115年1月政府永續長會議上，會請各部會提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。環境部提供／中央社記

環境部彭啓明今天說，為加速企業能源效率改善，將於明年1月永續長會議提倡各部會有能源技術服務業（ESCO）示範案，引導更多場域投入節能減碳，強化制度與技術面推動能量。

環境部舉辦「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」。公布3項節能減碳措施成果，包括ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫；3項計畫合計每年減碳效益約2萬7001公噸。

ESCO節能專案部分，環境部見證慈濟醫療財團法人、SGS台灣檢驗科技公司與ESCO合作推動節能專案備忘錄簽署儀式。

根據統計，慈濟醫院整合多院區節能，每年可省電1224萬度，減碳效益5803噸，減省電費約新台幣4295萬元；SGS台灣檢驗科技公司透過空調系統更新，預估每年節電59萬度、減碳效益約280噸，省下電費355萬元。

彭啓明表示，現階段環境部目標是採取「點火」策略，透過協助推廣提高各企業對ESCO的興趣；預計在明年1月政府永續長會議上，請各部會都能提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。

彭啓明說，由於許多單位的設備責任分散，例如冰水主機、冷氣、照明分別由不同的人或公司負責，導致無法有效統合作業；慈濟成功的關鍵在於願意整合各項節能措施，並且組織了一個小組執行所有的面向，下定決心推動。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜告訴中央社記者，其他如長庚醫院也差不多完成節能改善，目前希望像是馬偕、台北醫學大學等這類型的集團醫院也能夠參與。

此外，吳珮瑜指出，透過前瞻經費補助，環境部也推出「冷卻行動示範運行補助計畫」、廢（污）水綠色轉型，平均每案約百萬元補助。

冷卻行動示範運行補助計畫共補助27案，涵蓋醫院、學校、商辦大樓、機關及工廠（非碳費徵收對象）等，合計每年減碳約4740噸；執行方式包含設備汰換、導入智慧化管理提高能源使用效率等。

除此之外，環境部推動廢（污）水綠色轉型，今年核定16處示範案場，包含能源化3處、資源化3處及低碳智慧化10處，預估每年可減碳1萬6178噸。

減碳 環境部 彭啓明 低碳

延伸閱讀

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

相關新聞

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收...

彭啓明促各部會提ESCO示範案 加速節能減碳

環境部長彭啓明今天說，為加速企業能源效率改善，將於明年1月永續長會議提倡各部會有能源技術服務業（ESCO）示範案，引導更...

557位資深村里長大紅包來了 下月起可申請慰勞金30萬元

為表彰久任第一線的村里長，內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後...

10人後又遣返3人 通緝犯欲搭小三通回金門遭拒收

大陸公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據聯合報掌握訊息，本來今天下午的船班還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門，但遭相關單位拒絕。 10名涉詐台籍人士昨（12月3日）經小三通遣返回金門，因與一般旅客同船混乘、且人數罕見地多，讓水頭碼頭的移民署、港警等單位人仰馬翻，據了解，這是小三通啟用以來，陸方透過此管道遣返通緝犯人數最多的一次，引發各界高度關注。

老宅延壽巡迴月底前辦10場 每棟公寓最高補助960萬

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日在各縣市展開巡迴說明會。內政部常務次長吳堂安表示，年底會先完成10場，明年會陸續...

夢想不因母職而止步：永齡媽媽築夢家陪伴三位媽媽華麗轉身 再一次綻放專業、成就不一樣的自己

對你來說，「媽媽」是什麼樣的角色呢？有的人說，他對媽媽在廚房忙進忙出的身影特別有印象；有的人說，他十分懷念媽媽牽著他的手，走在放學路上的時光——大多數人，腦海中對「媽媽」的形象，停留在她開始擔任母職後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。