557位資深村里長大紅包來了 下月起可申請慰勞金30萬元
為表彰久任第一線的村里長，內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職的鄉、鎮、市、區公所申請一次性慰勞金30萬元；地方政府也已籌編115年度預算，將自明年1月起受理，內政部初步統計557位村里長符合資格。
所謂任職滿6屆，內政部說明，指的是6屆內每屆任職期間沒有辭職、去職或死亡，且不以同一村（里）或連續任職為限。
此外，內政部表示，慰勞金屬於慰勞性質，不是退職金，將由各鄉、鎮、市、區公所編列預算支應；內政部去年9月23日邀集各地方政府討論，地方政府可接受的最高額度為30萬元。
內政部指出，資深村里長慰勞金將從明年1月起受理申請，初步統計有557位村里長符合資格，經費總計1.6億元；若有村里長在今日起6個月內死亡，其遺族也可獲得這筆慰勞金。
