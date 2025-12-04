快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

557位資深村里長大紅包來了 下月起可申請慰勞金30萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職的鄉、鎮、市、區公所申請一次慰勞金30萬元，將自明年1月起受理。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職的鄉、鎮、市、區公所申請一次慰勞金30萬元，將自明年1月起受理。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

為表彰久任第一線的村里長，內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職的鄉、鎮、市、區公所申請一次性慰勞金30萬元；地方政府也已籌編115年度預算，將自明年1月起受理，內政部初步統計557位村里長符合資格。

所謂任職滿6屆，內政部說明，指的是6屆內每屆任職期間沒有辭職、去職或死亡，且不以同一村（里）或連續任職為限。

此外，內政部表示，慰勞金屬於慰勞性質，不是退職金，將由各鄉、鎮、市、區公所編列預算支應；內政部去年9月23日邀集各地方政府討論，地方政府可接受的最高額度為30萬元。

內政部指出，資深村里長慰勞金將從明年1月起受理申請，初步統計有557位村里長符合資格，經費總計1.6億元；若有村里長在今日起6個月內死亡，其遺族也可獲得這筆慰勞金。

內政部

延伸閱讀

資安指標全不合格！這APP涉入破千件詐騙 內政部出手停止解析

小紅書涉詐損2億 內政部決予技術限制

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

台中第三家Costco落在精機舊址！盧秀燕：證實已審查

相關新聞

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收...

彭啓明促各部會提ESCO示範案 加速節能減碳

環境部長彭啓明今天說，為加速企業能源效率改善，將於明年1月永續長會議提倡各部會有能源技術服務業（ESCO）示範案，引導更...

557位資深村里長大紅包來了 下月起可申請慰勞金30萬元

為表彰久任第一線的村里長，內政部今發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後...

10人後又遣返3人 通緝犯欲搭小三通回金門遭拒收

大陸公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據聯合報掌握訊息，本來今天下午的船班還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門，但遭相關單位拒絕。 10名涉詐台籍人士昨（12月3日）經小三通遣返回金門，因與一般旅客同船混乘、且人數罕見地多，讓水頭碼頭的移民署、港警等單位人仰馬翻，據了解，這是小三通啟用以來，陸方透過此管道遣返通緝犯人數最多的一次，引發各界高度關注。

老宅延壽巡迴月底前辦10場 每棟公寓最高補助960萬

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日在各縣市展開巡迴說明會。內政部常務次長吳堂安表示，年底會先完成10場，明年會陸續...

夢想不因母職而止步：永齡媽媽築夢家陪伴三位媽媽華麗轉身 再一次綻放專業、成就不一樣的自己

對你來說，「媽媽」是什麼樣的角色呢？有的人說，他對媽媽在廚房忙進忙出的身影特別有印象；有的人說，他十分懷念媽媽牽著他的手，走在放學路上的時光——大多數人，腦海中對「媽媽」的形象，停留在她開始擔任母職後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。