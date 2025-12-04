老宅延壽巡迴月底前辦10場 每棟公寓最高補助960萬

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日在各縣市展開巡迴說明會。內政部常務次長吳堂安表示，年底會先完成10場，明年會陸續至其他縣市宣導，補助對象主要針對屋齡達30年以上合法建築物，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，符合條件者，最高每棟公寓可補助960萬。

內政部今部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽巡迴說明會規畫及辦理情形」。吳堂安表示，人屋雙老是目前國內的普遍現象，政府主動出擊開辦老宅延壽計畫，並優先至人口稠密及老宅分布較多的台北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，另也透過專案管理顧問團並搭配簡易申請程序，協助民眾進行先期評估、整合作業及居家修繕專業輔導等，同時各地建築師公會也提供簡易諮詢服務。

內政部說明，本次補助對象主要針對屋齡達30年以上的合法建築物，屬4樓至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應占二分之一以上；申請公寓專有或透天住宅部分修繕則應全戶均做住宅使用，可進行建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助960萬元。

另，室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助20萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。