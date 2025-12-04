長庚體系醫療展亮相四大專區 質子治療破8千例、乳癌存活率達99.4%

長庚醫療體系今年以「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」設置四大專區，參與2025醫療科技展，各專區展示長庚醫療體系的研究、研發量能。其中，卓越醫療專區中，長庚展示各類手術的臨床成果，特別是質子治療案例已破8000人，讓乳癌患者的存活率高達99.4%最受到注目。

長庚醫療體系今動員全台人員，展區啟動儀式，由長庚決策委員會副主任委員陳建宗、長庚醫院行政中心總執行長潘延健、台北長庚院長黃集仁、基隆長庚院長吳俊德、土城醫院院長賴旗俊、高雄長庚副院長陳武福和嘉義長庚副院長林俊良等人，共同按下彩蛋球，宣告儀式啟動。

長庚醫療體系今年展示四大專區，於「卓越醫療」專區，展出達文西單孔手術、質子治療、CAR-T與DC細胞治療、微創脊椎手術、PIPAC腹腔高壓氣霧化療法、蟹足腫重建術與整合式神經復健等八大臨床成果。長庚長期位居台灣達文西手術量第一，質子治療個案已突破8000名，乳癌存活率達99.4%。

「創新研發」專區，展示11項前瞻醫療研發成果，包括AI精算川崎症、AI預測震波治療、下肢血管無痛磁振、滴血偵測大腸癌、創新免疫治療、外泌體治療、中草藥肌膚修復技術、偏癱踏步車及智慧醫材載體等。

「智能科技」專區，展出氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、乳癌關懷小幫手、智慧疼痛偵測等多項臨床系統，已在院內全面推動，協助流程優化，縮短病人就醫時間、讓醫護工作更省力，並提高安全性與流程透明化。氣送整合系統上線後，病人出院時間縮短至一小時內完成，滿意度提升至98%。

「公益榮耀」專區，展出長庚深耕社會公益成果，年度社服支出近7億元，居全國醫療財團法人之冠。運動醫學公益計畫12年投入3.2億元、照護1.3萬人次，連續10年獲國家體育推手獎金質獎。兒少保護中心扶助74位自立少年，就學率84%，並在馬祖、嘉義、基隆推動偏鄉兒少健康計畫。員工公益計畫投入1,900萬元，服務5.4萬人次，足跡遍及離島。

環境永續的推動，讓毒化物減量44%、綠色採購達1.37億元、院區植栽年固碳相當15座大安森林公園，廢玻璃藥瓶回收185噸，展現長庚以行動實踐醫療與永續並進的實質成果。

長庚醫療體系於接下來4天展期，安排20場專家講座，包含單孔達文西精準治療（睡眠醫學）、小鳥慢慢飛-無痛針灸早療兒童、中醫美容新趨勢、肥胖與體重管理、清醒脊椎手術等。

長庚醫院表示，從台灣醫療科技展可以看見台灣醫療的創新進步已躋國際水準，未來長庚將持續與產官學研合作，推動智慧醫療應用落地、促成創新商轉、打造永續醫療網絡，為民眾帶來更精準、便捷和安心的健康照護。