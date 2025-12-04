比血氧機更快 北醫附醫打造「多數據生理監測設備」…偵測呼吸及早示警

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院胸腔內科團隊，研發出「多數據生理監測設備」，可同步偵測胸式與腹式呼吸的細微變化，比血氧監測更早一步提醒危機。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院胸腔內科團隊，研發出「多數據生理監測設備」，可同步偵測胸式與腹式呼吸的細微變化，比血氧監測更早一步提醒危機。記者陳雨鑫／攝影

住院或長期臥床患者，夜間若突然呼吸惡化，往往等到血氧下降才被發現，錯失最佳介入時機。台北醫學大學附設醫院胸腔內科團隊，研發出「多數據生理監測設備」，可同步偵測胸式與腹式呼吸的細微變化，比血氧監測更早一步提醒危機，有望成為臥床與慢性呼吸疾病患者的重要安全網，目前已將產品送交食藥署審查，預計明年一月可取得許可，並於第一季正式上市。

北醫附醫事業發展部副主任陳建華表示，臨床上常用的指夾式血氧監測儀，只能在血氧開始下降後才出現異常，但許多患者在血氧下降前，其實已經出現「呼吸變淺」、「呼吸變短」、「胸腹式呼吸模式改變」等早期徵兆，過去缺乏能連續解析呼吸型態的工具，使得病況惡化常在深夜才被發現，延誤通報與處置。

陳建華說，「多數據生理監測設備」是透過貼附在胸部與腹部的感測器，持續記錄病人的呼吸深度、節律與模式變化；同時搭配頭胸部收音器，分析胸式呼吸與腹式呼吸的相對比例。若患者原本以腹式呼吸為主，卻因肌力衰退改以胸式呼吸，或是呼吸突然變得急促、變淺，系統會立即以設定參數發出警示，提醒值班護理師及照護者前往查看。

陳建華說，「多數據生理監測設備」能比血氧更早一步看到問題。這項設備的主要使用對象為慢性阻塞性肺病（COPD）患者、長期臥床者、居家照護個案等高風險族群。台灣將邁入超高齡化社會，未來對「安全監測」需求可預期會大幅提升，該設備若能普及化，不僅提升住院安全，也能應用於居家照護情境，協助家屬及早察覺異狀，降低急診與住院風險。

