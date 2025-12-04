副總統接見洋服聯盟代表團 讓世界看見台灣西服價值

副總統蕭美琴今天接見2025世界洋服同業聯盟代表團時肯定選手在這屆競賽中展現卓越實力並取得亮眼成績，讓世界看見台灣在西服產業的品質與價值。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「2025第40屆世界洋服同業聯盟代表團」致詞時首先熱烈歡迎，並恭喜這次參加世界洋服聯盟大賽的選手，在大師級、青年級、金手指等獎項都有非常好的表現。

副總統說，這次比賽相當不容易，參賽者必須在模特兒出場後，短時間內迅速打造出最適合且最專業的洋服，展現高度實力。她肯定每位選手都具備深厚功夫，能夠結合傳統工藝與現代化的設計與創新，同時重視布料取材。

副總統提到，因應社會的各種需求，許多產業都做出調整，但相信餐飲業與服飾業兩大領域都會歷久彌新，因為吃穿都是人們的基本需求。雖然時代變遷讓服飾業出現快時尚，但仍有許多人熱愛獨一無二，包含手工溫暖及傳統技藝的服飾，在場代表團成員正是融合傳統與現代的最佳典範。

副總統感謝每位參賽者以專業技術讓世界看見台灣的設計，同時也讓大家看見在產業中努力貢獻，為台灣帶來美感以及質感的從業人員。

她並分享，許多外賓訪台都會特別訂製一套洋服，甚至有訪賓表示10年前製作的西裝至今都還能穿，展現MIT的洋服受到許多人喜愛。

最後，副總統再次肯定每位參賽者為國爭光，在國際競賽中取得亮眼成績，為台灣傳統工藝以及傳統精神的現代化做出努力與貢獻。