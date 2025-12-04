快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

副總統接見洋服聯盟代表團 讓世界看見台灣西服價值

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天接見2025世界洋服同業聯盟代表團時肯定選手在這屆競賽中展現卓越實力並取得亮眼成績，讓世界看見台灣在西服產業的品質與價值。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「2025第40屆世界洋服同業聯盟代表團」致詞時首先熱烈歡迎，並恭喜這次參加世界洋服聯盟大賽的選手，在大師級、青年級、金手指等獎項都有非常好的表現。

副總統說，這次比賽相當不容易，參賽者必須在模特兒出場後，短時間內迅速打造出最適合且最專業的洋服，展現高度實力。她肯定每位選手都具備深厚功夫，能夠結合傳統工藝與現代化的設計與創新，同時重視布料取材。

副總統提到，因應社會的各種需求，許多產業都做出調整，但相信餐飲業與服飾業兩大領域都會歷久彌新，因為吃穿都是人們的基本需求。雖然時代變遷讓服飾業出現快時尚，但仍有許多人熱愛獨一無二，包含手工溫暖及傳統技藝的服飾，在場代表團成員正是融合傳統與現代的最佳典範。

副總統感謝每位參賽者以專業技術讓世界看見台灣的設計，同時也讓大家看見在產業中努力貢獻，為台灣帶來美感以及質感的從業人員。

她並分享，許多外賓訪台都會特別訂製一套洋服，甚至有訪賓表示10年前製作的西裝至今都還能穿，展現MIT的洋服受到許多人喜愛。

最後，副總統再次肯定每位參賽者為國爭光，在國際競賽中取得亮眼成績，為台灣傳統工藝以及傳統精神的現代化做出努力與貢獻。

蕭美琴 模特兒

延伸閱讀

參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣沒和平時間表 不知為何有時間點

美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

在野邀賴清德「軍費國情報告」 蕭美琴：依照憲政程序

相關新聞

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收...

夢想不因母職而止步：永齡媽媽築夢家陪伴三位媽媽華麗轉身 再一次綻放專業、成就不一樣的自己

對你來說，「媽媽」是什麼樣的角色呢？有的人說，他對媽媽在廚房忙進忙出的身影特別有印象；有的人說，他十分懷念媽媽牽著他的手，走在放學路上的時光——大多數人，腦海中對「媽媽」的形象，停留在她開始擔任母職後

盼讓企業發展更順暢…卓榮泰：全球攬才 海外直接設點引進技術工

行政院長卓榮泰今天說，近期推動跨國勞動力精進方案，政府以保障本國人就業機會及提升本國人薪資當條件，來引進適當的外國技術工...

時間調配能力 X 跨域整合能力 X 韌性創業能力 新時代媽媽們應用「三能」追尋自身理想

過去，人們對「工作」的想像無非是「坐辦公室」、「朝九晚五」，不僅一整天都被綁在公司裡，工時也永遠都是連續八小時疲勞轟炸；然而，隨著近年來社會大眾對工作的定義與觀念轉變，以及疫情後對遠端工作、工時調整的

面對缺工風暴 公部門及民間組織如何同心協力 讓隱藏的女力「回得來、留得住」？

近年來，少子化、超高齡化與疫情衝擊交織，使「勞動力短缺」成為全球不得不面對的課題。台灣的情況同樣嚴峻，根據主計總處統計，2024年底工業及服務業的職缺數達到24.7萬個，較前一年增加2.1萬，缺工問題

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

國內身障者遇照顧殺人、斷食善終，引發身障團體不滿，昨天有30個團體至行政院前陳抗，部分成員夜宿行政院，今天上午再至立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。