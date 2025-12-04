盼讓企業發展更順暢…卓榮泰：全球攬才 海外直接設點引進技術工

行政院長卓榮泰今天說，近期推動跨國勞動力精進方案，政府以保障本國人就業機會及提升本國人薪資當條件，來引進適當的外國技術工，勞動部也會在海外直接設點引進外國技術工，盼讓企業發展更順暢。

勞動部今天舉行國家人才發展獎，卓榮泰親自出席致詞並頒獎，今年共有117家單位參賽，最終選出16名得獎單位。

卓榮泰致詞表示，國家需要人才才能建設，勞動部舉辦國家人才發展獎秉持綜觀整體人力資源發展績效作為獎項，16家得獎企業代表都能在其領域為未來的國家發展指標提供更新的態樣、建立更高指標讓後續所有企業共同的追尋。

卓榮泰也說，政府需要全面發展、訓練各種人才，目前已經在推動幾項工作，首先是國家人才競爭力躍升方案，希望能涵蓋所有AI人工智慧及經營轉型數位轉型等，跨領域跨科技的能夠來協助各個產業培育相關的人才

其次是全球攬才工程，卓榮泰說，全世界都在爭取人才，「我們也是一樣」，因此推動延攬國際專業人才與留用境外學生僑外生這兩項工作，他們也對國內產業在人力補充上確實發揮極大的效能。

卓榮泰表示，政府最近也推出跨國勞動力精進方案，「我們需要人才、企業界更需要大量的人力」，所以政府以提升本國人的薪資當作條件來引進適當的外國技術工來協助本國產業，勞動部也會在其他的幾個國家直接設點引進外國技術工。

卓榮泰強調，這項工作最優先前提是保障本國勞工的就業機會跟增加本國勞工的薪資水準，也是在這個條件底下，政府才有能力還有條件來支持引進更多的外國移工跟外國的技術人員，這些都是希望能讓企業發展更為順暢。

卓榮泰最後表示，人才是國家的根本，政府必須培訓好人才、善用好人才及留住好人才，在國家轉型過程當中需要向上發展的力道、需要企業界共同努力，提升升級力道，盼獎項能感化更多的國人一起投入。