快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收費率及分配辦法待交通部會商有關單位另訂之。電動車示意圖。圖／Ingimage
電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收費率及分配辦法待交通部會商有關單位另訂之。電動車示意圖。圖／Ingimage

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收費率及分配辦法待交通部會商有關單位另訂之。交通部次長陳彥伯今天指出，相關公式已在交由交通部運輸研究所研議，預計明年底公布。

據交通部統計，截至10月底，電動汽車多達11萬8000多輛、電動機車79萬7000輛，預計2030年電動汽車將達51萬輛、電動機車240萬輛；根據交通部推估，在淨零轉型政策下電動汽機車目標數量下，若沒有改為開徵公路使用養護安全管理費，預計至2030年時，相較於2023年的汽車燃料使用費費收將減少約36億元。

陳彥伯今天在行政院會指出，修法後所有使用道路的車輛皆須為道路養護負擔費用，若依原制度至2030年免徵電動車費用，將造成約36億元缺口，影響中央與地方道路養護。至於未來電動車的費率如何計算，目前由運研所進行研究，預計年底提出成果，屆時會向社會說明。

交通部次長陳彥伯。圖／行政院提供
交通部次長陳彥伯。圖／行政院提供

電動機車 交通部 電動汽車 立法院

延伸閱讀

明年度總預算還躺在立院 政院憂衝擊TPASS百萬人次

立院初審 延長電動車減免牌照稅年限交朝野協商

電動車進山免里程焦慮 桃園設充電樁推低碳旅遊

大貨車駕車時數擬納管 工會提安全運費等4訴求

相關新聞

電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收...

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

國內身障者遇照顧殺人、斷食善終，引發身障團體不滿，昨天有30個團體至行政院前陳抗，部分成員夜宿行政院，今天上午再至立法院...

共推醫衛外交 林佳龍：強化國際醫衛合作、展現台灣智慧醫療實力

外交部長林佳龍4日與衛生福利部部長石崇良共同主持「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，邀請醫界、產業界與學術界的專家學者討...

台大學生爆肺結核 疾管署：確診1例非群聚 將從嚴匡列

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為1人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列接觸者，疫調釐清患者於可傳染期間累計接觸40小時、場域，於感染期去過的足跡，將從嚴匡列。接到匡列的通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。一般檢查出肺結核個案後，就會開始用藥，讓個案傳染力降低並逐步根除。

遭檢舉作品抄襲 陶藝大師許朝宗駁質疑：獲工藝成就獎被嫉妒

2025年度「國家工藝成就獎」得主、陶瓷工藝師許朝宗，近日遭工藝界人士邱建清、許菊夫婦提出檢舉，質疑許部分作品非親自製作，甚至存在仿冒疑慮，引發工藝界與文化界關注。許朝宗否認所有指控，並批評檢舉者「出於嫉妒」，雙方說法南轅北轍，爭議持續延燒。

歷史上的今天／1975年北市大安區公所午餐會感謝清潔工

1975年12月4日，台北市大安區公所邀集了兩百多位打掃該區環境的貧民臨時清潔工，在該所大禮堂舉行午餐會，將一個個特製的便當放到每位清潔工的面前。當時的大安區長詹學武說，這只是代表全體區民，對他們表示的一點謝意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。