電動車2030年開徵公路養護費 交部：新費率明年底出爐

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院日前三讀修正「公路法」，將汽車燃料使用費更名為公路使用養護安全管理費，徵收費率及分配辦法待交通部會商有關單位另訂之。交通部次長陳彥伯今天指出，相關公式已在交由交通部運輸研究所研議，預計明年底公布。

據交通部統計，截至10月底，電動汽車多達11萬8000多輛、電動機車79萬7000輛，預計2030年電動汽車將達51萬輛、電動機車240萬輛；根據交通部推估，在淨零轉型政策下電動汽機車目標數量下，若沒有改為開徵公路使用養護安全管理費，預計至2030年時，相較於2023年的汽車燃料使用費費收將減少約36億元。