昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

國內身障者遇照顧殺人、斷食善終，引發身障團體不滿，昨天有30個團體至行政院前陳抗，部分成員夜宿行政院，今天上午再至立法院群賢樓前表達訴求。有7名立委到院外與障團見面，立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔代表接下陳情書，他強調，弭平日常障礙，讓身障者生活便利為政府責任，盼行政院別再怠惰，盡快完成政院版「身障權法」修正草案，送至立院逐條審查。

本次活動總召、身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，目前諸多攸關身障者權益的政策擬定，多以工作者、家人角度出發，未尊重身障者實際需求，盼本次「身障權法」修法，別再只重視照顧者意見，淪為「家庭照顧者辦法」，應全面納入照顧者、被照顧者聲音，而近期長照悲歌不斷發生，身障者生活中也充滿阻礙，道路難行、輔具、個人助理申請複雜且昂貴，盼政府設法解決。

到場立委包括國民黨的廖偉翔、王育敏、羅廷瑋、陳菁徽，民眾黨的陳昭姿，及民進黨的林月琴、陳培瑜。

廖偉翔說，「身障權法」18年未大幅修正，政府不再閃躲，應正面面對，尤其近年科技不斷進步，卻沒有讓身障者生活更加便利，「這是我們的責任」，盼行政院盡快完成院版「身障權法」，讓身障者聲音被重視，而非僅聽見照顧者的聲音，近年長照殺人頻傳，政府應盡快弭平身障者生活障礙，並讓其意見受到足夠尊重。

林月琴說，立院社福及衛環委員會的另一位召委劉建國，已於下周排審「身障權法」，本次身障團體從各地北上集結，無非是因為「身障權法」多年未修，盼政院版盡快送至立院，修法應強化「自立生活」機制，滿足障礙者需求，讓身障服務別依賴長照經費及資源，且要讓身障者選擇希望得到的服務，「而不是被決定接受哪些服務。」

陳昭姿說，民眾黨參考障團訴求，及聯合國身障權利公約（CRPD）精神，逐條擬定黨團版本「身障權法」，強調身障者資源可近性，也希望透過立法，讓身障團體最在乎的「個人助理服務」，回歸使用者自主的核心原則，所提供的協助項目，應涵蓋食衣住行、工作參與、政治參與等層面，並納入獨立監督、申訴機制，盼別再上演時數不足、審查不透明問題。