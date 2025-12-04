共推醫衛外交 林佳龍：強化國際醫衛合作、展現台灣智慧醫療實力

外交部長林佳龍4日與衛生福利部部長石崇良共同主持「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，邀請醫界、產業界與學術界的專家學者討論深化國際醫衛合作拓展外交空間。林佳龍表示，未來兩部會將在 APEC 架構下推動設置「未來健康照護子基金」，並於世界衛生大會（WHA）期間共同舉辦「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療的創新能量，實現「以醫帶產」的目標。

林佳龍表示，外交部積極落實總統賴清德「健康台灣」的施政願景，昨日與衛福部進行「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，兩部會盼透過深化國際醫衛合作拓展外交空間，實現「從固邦到榮邦，再到拓邦」的政策目標。

林佳龍提到，此次會議中特別歡迎經濟部加入諮詢小組，外交部的「榮邦八大旗艦計畫」特別列出「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅希望以醫衛外交提升友邦國民福祉，也要進一步輸出台灣的醫衛產業，達成「以醫帶產」的目標。林佳龍說，在經濟部參與後，醫療、公衛與產業的合作更加緊密，為諮詢小組注入更強大的動能。

林佳龍也感謝所有與會委員踴躍發言，提供專業且寶貴的建議。會中決議於 APEC 架構下推動設置「未來健康照護子基金」，以強化台灣在數位健康、政策協作及公私協力等領域的領導角色，也期待這項基金成為台灣擴大國際合作的重要平台。

林佳龍指出，兩部會將於世界衛生大會期間共同舉辦「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療的創新能量。同時，也將協助帛琉達成 WHO 2030 年消除 C 型肝炎的目標，以具體的合作成果向國際社會證明「台灣有能力，也有意願，為全球健康做出貢獻」。

「台灣的頂尖的醫療與公共衛生水準，是我們推動醫衛外交的優勢。」林佳龍強調，透過深化醫衛外交，期盼持續提升友邦人民的健康福祉，同時也向國際社會展現台灣的專業與貢獻，為台灣贏得更多的尊重與肯定，除了半導體和 AI，用醫衛實力讓世界再度看見台灣。