遭檢舉作品抄襲 陶藝大師許朝宗駁質疑：獲工藝成就獎被嫉妒
2025年度「國家工藝成就獎」得主、陶瓷工藝師許朝宗，近日遭工藝界人士邱建清、許菊夫婦提出檢舉，質疑許部分作品非親自製作，甚至存在仿冒疑慮，引發工藝界與文化界關注。許朝宗否認所有指控，並批評檢舉者「出於嫉妒」，雙方說法南轅北轍，爭議持續延燒。
據了解，許菊於11月底在社群平台發文，指出許朝宗的部分作品與邱建清風格相似，並質疑許的部分作品源於他人製作的「生坯」，並出示一張由許朝宗本人寫下的「切結書」。許菊進一步表示，公開此事「只為追求工藝倫理與公理正義」，質疑評審機制應更嚴謹。
根據《鏡週刊》報導，許朝宗強調指控「毫無事實基礎」，更表示對方夫妻是因嫉妒他獲得「國家工藝成就獎」才檢舉。他已針對相關發言提出法律告訴，並認為當時由許菊依他口述寫下的「說明書」，擅自定義變「切結書」，致自身名譽遭到重大詆毀。
許朝宗表示，他送審國家工藝成就獎的六大領域資料，均經文化部所屬台灣工藝研究發展中心嚴格審查，內容包括：國際成就、對台貢獻、技藝成就、學術貢獻、教學成果及傳承成果六面向，強調所有作品皆為自己創作，絕無抄襲或冒名。
許朝宗還引述雨果名言，表示藝術創作應彼此欣賞、相互激盪，而非陷入「文人相輕」的格局裡。他認為此次爭議源自「本位主義」與「排斥異己」的文化，呼籲工藝界應以更開放的心胸，面對不同的風格和技法。
