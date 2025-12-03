台旅客轉機遭拘捕滯留杜拜 當地檢方仍未發離境許可

快訊

中央社／ 台北3日電
在中東阿布達比機場被武警帶走扣留五天的雲林陳先生，透過視訊向家人說明五天來遭遇經過。圖／陳太太提供
在中東阿布達比機場被武警帶走扣留五天的雲林陳先生，透過視訊向家人說明五天來遭遇經過。圖／陳太太提供

陳姓民眾在阿布達比國際機場遭拘捕，日前獲釋，今天辦理解除旅遊禁令手續。外交部表示，當地檢方仍未完備內部審核程序，因此無法核發離境許可，檢方釐清相關問題後將盡速核發離境許可。

雲林一對夫妻11月23日晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，11月26日被移送至杜拜警察局關押，直到11月28日獲釋，但仍須於12月3日前往警局辦理後續相關行政程序。

外交部晚間回覆中央社提問表示，在杜拜警方要求下，陳姓旅客於當地時間3日上午在駐處人員陪同下，前往警方及檢察署辦理後續解除旅遊禁令行政手續。

外交部說明，陳姓旅客獲告知，檢方因近日當地連假，仍未完備對此案的內部審核程序，故當天無法核發離境許可，若相關問題皆釐清無虞，將盡速核發離境許可。駐處將持續提相關協助，直至當事人順利平安返國。

外交部強調，將持續全力提供此案民眾必要協助，設法釐清相關原因，並在符合當地法令前提下爭取最大權益。

