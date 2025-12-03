任內首見身障團體 石崇良：身障權法最慢下月送立院、保障政策參與

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
我國「身障權法」逾15年未大幅修正，近期重度身障者遇照顧殺人、被斷食善終案例頻傳，身障團體下午至衛福部，衛福部長石崇良（右二）與衛福部社家署長周道君（右一）邀請陳抗的身障團體代表在會議室座談。記者林琮恩／攝影
我國「身障權法」逾15年未大幅修正，近期重度身障者遇照顧殺人、被斷食善終案例頻傳，卅多個身障團體下午集結行政院前抗議，後續有三名代表前往衛福部，與部長石崇良會面，雙方歷經近2小時會議。石崇良受訪表示，身權法修法確實「修得較久」，目前已在行政院進入最後審查階段，最快下月可審畢，送至立法院進一步討論。

衛福部去年曾預告身障權法修正草案，當時因確保障礙者個人助理使用權利的「自立生活」未入法，障礙團體紛紛表達遺憾。石崇良說，預告版本收到多方意見，衛福部內部匯整意見、調整草案內容後，將送立院審議，雖無法納入所有意見，讓各界滿意，盼在立法院進一步討論，將努力推進修法進度，「若能往前一步，那就是進步。」

石崇良說，雙方討論過程中，障礙團體擔心長照3.0與身障福利中心資源整合，衛福部社家署對此已有初步方案，但為確保障礙者使用上獲得足夠彈性，將跨單位整合，提出新方案，與各界討論後盡快落實，比起修法需時較長，長照3.0及身障相關政策為衛福部施政計畫，可滾動式調整，盡快完成落地。

身障團體今天將夜宿行政院。石崇良表示，盼強化溝通管道，讓身障朋友不必冒寒冷天氣表達意見，涉及身障相關政策，將邀身障者參與討論後訂定，並納入身障權法草案，目前各級政府中設「身障權益小組」，但過去多由專家、學者參與倡議，未來將修法要求有一定的諮議委員為身障者，保障政策參與權益。

至於身障者關心的自立生活、個人助理方案是否入法，石崇良僅說，長照3.0希望從前端預防失能，針對障礙者積極賦能，盼最大程度恢復生理機能，其他仍有失能無法改善者，將透過輔具、服務方案等，協助障礙者於社區自立生活，並整合社區資源，強化家庭照顧者支持，同時加強安寧療護，並導入科技協助，讓照顧人力負荷降低。

本次身障團體陳抗總召、台灣身障者自立生活聯盟理事長林君潔表示，推動修法歷程中，雖曾與衛福部接觸，但無法與有決策權力長官互動，達到有效溝通，今天首次與石崇良互動，感謝部長願意傾聽障礙者心聲，身障權法10餘年未大修，時代進步快、修法工程大，「但有心就能有好的開始」，盼身障權法盡快進立法院，啟動後續協商程序。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

我國「身障權法」逾15年未大幅修正，身障團體代表下午至衛福部。衛福部長石崇良在衛福部前廣場聆聽身障團體意見。記者林琮恩／攝影
身障團體今天至衛福部抗議，衛福部長石崇良（右一）與身障團體代表座談後，一路送代表至衛福部大門口，等待搭上無障礙計程車。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良掛心身障團體冒嚴寒、微雨天氣夜宿行政院，勸身障者代表回家休息，如有需要隔天再至立院陳情。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良（左）於衛福部前廣場接下身障團體代表的陳情書。記者林琮恩／攝影
身障者 石崇良 衛福部 行政院

