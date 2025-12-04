義大世界跨年「藍色流星雨煙火」 在這看最精彩

文／ 義大世界提供

2026紫耀義大義享奔騰跨年煙火秀，活動與推薦觀賞方式皆很豐富。 圖／義大世界提供
2026紫耀義大義享奔騰跨年煙火秀，活動與推薦觀賞方式皆很豐富。 圖／義大世界提供

想好去哪跨年了嗎？高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，運用藍色煙火創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，以日間彩煙為畫筆，在夜幕中渲染出繽紛色彩，多款創新煙火設計勢必讓義大跨年再次轟動全台。

義大天悅飯店9樓高空BBQ饗宴每年超搶手，美食煙火一次擁有。 圖／義大世界提供
義大天悅飯店9樓高空BBQ饗宴每年超搶手，美食煙火一次擁有。 圖／義大世界提供

義大世界跨年煙火邁入第17年，今年施放地點同樣於購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，特增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾驚喜連連！像是全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」，遠觀如同藍寶石雨滴傾瀉而下，近看又宛若深邃的宇宙星空，帶領觀眾沉浸式體驗唯美科幻的藍色夢境。此外，義大世界今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，當數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望。還有如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙花，氣勢磅礡又繽紛，與您狂歡跨年夜！

義大世界煙火模擬圖，打造出一棵超巨大的煙火樹，充滿生命力與希望。 圖／義大世界提供
義大世界煙火模擬圖，打造出一棵超巨大的煙火樹，充滿生命力與希望。 圖／義大世界提供

想看效果炫目華麗的義大世界跨年煙火，哪裡看最好呢？12/31(三)18:00後義守大學校園開放進場，您可以至綜合教學大樓前廣場等六大推薦觀賞區觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野；或是預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，邊吃美食、邊看煙火，極致享受一次擁有；想要更特別的還有「摩天輪VIP跨年派對」，透過海拔215公尺的高空絕美視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼，摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園和Outlet mall的商品抵用券，六人套票只要7,520元，只在義大世界網路商城獨家販售，「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，通通限時開賣至12/10，千萬別錯過。

義大世界跨年煙火年年精彩，迎接2026跨年將打造史上最浪漫鉅獻煙火秀。 圖／義大世界提供
義大世界跨年煙火年年精彩，迎接2026跨年將打造史上最浪漫鉅獻煙火秀。 圖／義大世界提供

此外，義大遊樂世界12/31(三)延長營業至20:00，「義大跨年星光趴」當天16:30後入場，只要350元，12/28前至義大世界網路商城預購雙人只要500元，當天除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等豐富活動，更有機會抽萬元大獎。迎接跨年煙火前，先來樂園嗨翻天，喜迎2026年。

義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼之美。 圖／義大世界提供
義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼之美。 圖／義大世界提供

更多跨年資訊請洽義大世界跨年官網：https://www.edaworld.com.tw/2026/

相關新聞

歷史上的今天／1975年北市大安區公所午餐會感謝清潔工

1975年12月4日，台北市大安區公所邀集了兩百多位打掃該區環境的貧民臨時清潔工，在該所大禮堂舉行午餐會，將一個個特製的便當放到每位清潔工的面前。當時的大安區長詹學武說，這只是代表全體區民，對他們表示的一點謝意。

打造「行人優先」城市 讓步行成為城市的日常風景

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角；「工程就是實實在在的細節累積。」他說，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現

讓交通安全成為城市語言 新北跨局處打造「生活化宣導」

每到尖峰時刻，搭捷運、等公車、在超商短暫停留的市民，時常會看到一則熟悉的訊息──「慢、看、停」。 為了讓市民真正理解停讓的重要性，新北市不再僅靠單一局處推動，而是由新聞局、交通局、社會局、教育局、警

讓交通安全成為常用知識 教進孩子的日常生活

上午的校園裡，一堂交通安全課程正進行著。老師帶著學生討論「大型車內輪差」，並親身體驗交通安全的重要性。這樣的畫面，在新北市的334所學校中，已經成為常態。新北市政府教育局長張明文肯定表示，希望孩子長大

北市打造全齡友善職場 攜手企業力推中高齡就業 12月6日臺北車站登場 1,500個工作機會開放面談

在全齡共融的友善城市願景下，臺北市勞動局以行動支持熟齡續航，將於114年12月6日（星期六）上午10時30分至下午4時，於臺北車站1樓車站大廳舉辦「中高齡友善職場聯合就業博覽會」，邀集36家剛出爐的「

義大世界跨年「藍色流星雨煙火」 在這看最精彩

想好去哪跨年了嗎？高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，運用藍色煙火創造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。