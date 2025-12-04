義大世界跨年「藍色流星雨煙火」 在這看最精彩

2026紫耀義大義享奔騰跨年煙火秀，活動與推薦觀賞方式皆很豐富。 圖／義大世界提供

想好去哪跨年了嗎？高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，運用藍色煙火創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，以日間彩煙為畫筆，在夜幕中渲染出繽紛色彩，多款創新煙火設計勢必讓義大跨年再次轟動全台。

義大天悅飯店9樓高空BBQ饗宴每年超搶手，美食煙火一次擁有。 圖／義大世界提供

義大世界跨年煙火邁入第17年，今年施放地點同樣於購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，特增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾驚喜連連！像是全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」，遠觀如同藍寶石雨滴傾瀉而下，近看又宛若深邃的宇宙星空，帶領觀眾沉浸式體驗唯美科幻的藍色夢境。此外，義大世界今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，當數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望。還有如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙花，氣勢磅礡又繽紛，與您狂歡跨年夜！

義大世界煙火模擬圖，打造出一棵超巨大的煙火樹，充滿生命力與希望。 圖／義大世界提供

想看效果炫目華麗的義大世界跨年煙火，哪裡看最好呢？12/31(三)18:00後義守大學校園開放進場，您可以至綜合教學大樓前廣場等六大推薦觀賞區觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野；或是預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，邊吃美食、邊看煙火，極致享受一次擁有；想要更特別的還有「摩天輪VIP跨年派對」，透過海拔215公尺的高空絕美視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼，摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園和Outlet mall的商品抵用券，六人套票只要7,520元，只在義大世界網路商城獨家販售，「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，通通限時開賣至12/10，千萬別錯過。

義大世界跨年煙火年年精彩，迎接2026跨年將打造史上最浪漫鉅獻煙火秀。 圖／義大世界提供

此外，義大遊樂世界12/31(三)延長營業至20:00，「義大跨年星光趴」當天16:30後入場，只要350元，12/28前至義大世界網路商城預購雙人只要500元，當天除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等豐富活動，更有機會抽萬元大獎。迎接跨年煙火前，先來樂園嗨翻天，喜迎2026年。

義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼之美。 圖／義大世界提供

更多跨年資訊請洽義大世界跨年官網：https://www.edaworld.com.tw/2026/。