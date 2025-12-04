北市打造全齡友善職場 攜手企業力推中高齡就業 12月6日臺北車站登場 1,500個工作機會開放面談

在全齡共融的友善城市願景下，臺北市勞動局以行動支持熟齡續航，將於114年12月6日（星期六）上午10時30分至下午4時，於臺北車站1樓車站大廳舉辦「中高齡友善職場聯合就業博覽會」，邀集36家剛出爐的「中高齡暨高齡者友善企業認證」企業共襄盛舉。參與企業中，有多家同時入選《商業周刊2025全齡企業100強》，包括統一超商、全家、無印良品、IKEA宜家家居、晶華酒店、東南旅遊、安心食品及美商德盟等指標企業。現場釋出近1,500個友善工作機會，橫跨餐飲、零售、飯店、電信及照護等產業，滿足不同求職需求。

台北市是六都中最早進入超高齡社會的城市，截至113年，65歲以上人口佔比已達23%。勞動局長王秋冬指出，「歷練成就力量，年齡展現價值」，中高齡勞動者憑藉豐富經驗與穩健態度，已成為企業在人力轉型與永續經營過程中最可靠的助力。為讓中高齡勞動者能順利銜接職場、安心投入工作，臺北市勞動局自112年起推動「中高齡暨高齡者友善企業認證」，鼓勵企業以具體行動打造友善的職場環境，並結合就業博覽會的現場媒合，協助更多熟齡人才再創人生下半場的精采，開展第二人生。活動亦邀請統一超商、美商德盟等四家企業，以實務案例分享從職務再設計、跨世代包容到身心支持等多元措施如何真正落地，展現友善制度在職場中所帶來的成果。

同時，本次參與就業博覽會的36家企業，提供餐飲服務、零售門市、觀光、照護及科技等多元職缺，其中正職比例近七成。薪資條件亦具吸引力，包含統一超商電子商務後端工程師月薪最高達8萬元、昇恆昌財務管理師與成本控制管理師最高月薪6.5萬元；時薪的部分，愛護家機構醫事人員時薪1,050元起，士糧安馨居家居服員最高時薪達450元。此外，各家企業也在友善職場上展現多元實踐，例如無印良品導入省力輔具、促進跨世代理解；統一超商開發樂齡學習專案優化職務設計，並率先設置收銀結帳友善椅；IKEA宜家家居透過友善陪伴協助適應新環境；晶華酒店則促進跨世代交流，推動資深與年輕員工的雙向學習。臺北市就業服務處鼓勵中高齡及高齡朋友們善用政府提供的就業媒合管道，鼓勵中高齡求職者不以自身專長自限，也可勇敢嘗試跨域探索，循序漸進地重返職場，開展全新的職涯旅程。

除了與企業直接面談外，舞台講座特別邀請四家代表性企業分享產業趨勢與推動友善模式的經驗，包括君蔚居服〈長照同行．職涯起航〉暢談長照產業的發展趨勢；晶緻家〈專業管家和你想的不一樣〉揭開家事服務的新樣貌；美商德盟〈職場友善措施與身心健康〉探討壓力調適與心理支持；統一超商〈中高齡友善職場推動，一起銀向未來〉分享協助夥伴開啟第二職涯。現場參與互動還有機會獲得品牌好禮。

「中高齡友善職場聯合就業博覽會」將於114年12月6日（星期六）10時30分至16時，於臺北車站1樓車站大廳盛大登場，歡迎有意求職的朋友務必把握機會，親臨現場面談。活動詳情請至「台北就業大補帖」網站（okwork.gov.taipei）查詢，或追蹤「台北人力銀行」Facebook粉絲專頁，加入LINE官方帳號（ID：@okwork），亦可撥打（02）2338-0277（台北市境內可直撥1999轉58988）洽詢。